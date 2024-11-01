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Deputatul Mihai Ghigiu a depus un proiect privind amânarea cu doi ani a modificărilor privind admiterea la liceu

| 19 aug, 16:15

Președintele Comisiei de învățământ a Camerei Deputaților, social-democratul, Alexandru Mihai Ghigiu, a anunțat miercuri că a depus un proiect de lege pentru prorogarea cu doi ani a intrării în vigoare a articolului din Legea educației naționale privind admiterea la liceu.

 

'Am depus în această dimineață un proiect de lege pentru prorogarea articolului din Legea educației naționale care prevede că, începând cu acest an școlar, admiterea la liceu va avea două componente.. (...) Motivele sunt, pe de o parte, cele apărute în spațiul public și anume că, deși știam de aproape trei ani că urmează să avem această procedură dublă, până în urmă cu câteva zile Ministerul Educației nu a pus în transparență procedura pe baza căreia ar urma să se facă această admitere direct la liceu. Să ne imaginăm că, cu trei săptămâni înainte de începerea anului școlar, putem avea o dezbatere reală e cel puțin nerealist', a declarat Ghigiu, la Parlament.
Potrivit acestuia, propunerea de procedură are mai multe imperfecțiuni, plecând de la zona de contestații până la zona de conflicte de interese care nu este reglementată.
'Cred că ăsta este elementul esențial al acestei proceduri - în acest moment nu inspiră încredere. De asemenea, procedura vine să mărească inechitățile între părinții care își permit, spre exemplu, să-și pregătească copiii la mai multe materii și să meargă atât pe varianta de Evaluare națională, cât și pe varianta de admitere direct la liceu, față de părinți care nu își vor permite să facă aceste meditații și, practic, copiii lor vor avea mai puține șanse. De asemenea, trebuie să ne gândim inclusiv la această măsură, care este impactul pozitiv al ei asupra educației, pentru că vom ajunge la situația în care elevii vor da în decurs de câteva zile două examene - un examen la liceu la care își doresc să meargă și un examen de Evaluare națională. Există un impact pozitiv asupra educației? Cred că e o discuție care merită făcută, de asta am propus prorogarea cu doi ani a intrării în vigoare a acestui proiect', a explicat deputatul.
El a menționat că a discutat, în ultimele zile, cu peste 30-40 de persoane din zona educației, atât cu funcții de conducere, cât și profesori, cu părinți: 'Am vorbit despre nevoia unei discuții reale, care ar fi trebuit să se facă în acești trei ani de când legea a intrat în vigoare, știindu-se foarte clar că începând cu acest an școlar va intra în vigoare această prevedere'.
'Am văzut că și doamna deputată Raluca Turcan a anunțat că urmează să depună un altfel de proiect, o prorogare de patru ani. Vor ajunge în Comisia de învățământ ambele proiecte. Nu cred că e un concurs pe paternitatea acestei idei, ci important este să avem un proiect cât mai repede în primele zile anului școlar, astfel încât copiii care sunt în acest an în clasa VIII-a să aibă o predictibilitate despre ce urmează să se întâmple cu ei la finalul acestei clase a VIII-a', a transmis deputatul social-democrat.

 

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