Dezbaterea moţiunii de cenzură a PSD împotriva Guvernului se amână din nou

PSD a amânat, în mai multe rânduri, o decizie pe data votului.

"Cred că moţiunea se va dezbate în luna septembrie. Sunt foarte împărţiţi juriştii, adevărul este că ar prima oară când s-ar dezbate o moţiune în timpul vacanţei parlamentare, mai precis într-o sesiune extraordinară, şi în aceste condiţii, nu ştim ce va face CCR, dacă ne va da nouă dreptate sau nu, şi atunci, ca să nu riscăm, cred ca cel mai bine este ca imediat în luna septembrie să intrăm cu moţiunea la voi. Noi am stabilit într-un CEx că va fi stabilită moţiunea în data de 15. S-a depus atunci. De data aceasta, nu mai e decizie a partidului, trebuie să fie o decizie a Birourilor Permanente Reunite. Şi aşa cum v-am spus, există această teamă că e foarte posibil ca să nu poată fi votată moţiunea în timpul sesiunii extraordinare, şi atunci nu are rost să riscăm", a declarat deputatul Lia Olguţa Vasilescu, citată de Mediafax.

Citeşte şi Liderul UDMR a decis că va decide în ziua votului dacă susţine moţiunea de cenzură a PSD sau nu

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marţi seară, că, în maxim 48 de ore, se va stabili ce se va întâmpla cu moţiunea de cenzură.

"Sunt două decizii separate. Data este atributul Biroului Reunit și, pe de altă parte, decizia politică, dacă vom aștepta decizia CCR. Am discutat cu liderii din parlament, în 48 de ore vom stabili cum vom proceda cu moțiunea de cenzură. Așteptăm să încheiem negocierile și apoi o să le prezint colegilor mei situația. Am citit declarația UDMR și am văzut că o să se hotărască în ziua moțiunii", a declarat liderul PSD Marcel Ciolacu pentru România TV.

Citeşte şi Gabriela Firea: Guvernul Orban că a făcut achiziţii luxoase. Moţiunea de cenzură este obligatorie

loading...