Diana Buzoianu spune că etapele legale trebuie să fie realizate în privința hidrocentralelor nefinalizate





'Urmează să fie pe legea actuală, dacă legea este cea pe care ne uităm astăzi, urmează să fie înființat un comitet interministerial în care să fie analizate tehnic aceste studii. Că este nevoie de o analiză tehnică a acestor studii reiese inclusiv din faptul că analiza tehnică făcută în aceste comisii pentru Pașcani, de exemplu, s-a soldat nu cu o modificare, nu două, de trei ori, trei rânduri de modificări aduse studiilor de la Hidroelectrica. Deci, etapele legale trebuie să fie realizate, pentru că ele vor asigura la final că oamenii au și drepturile lor protejate și proiectele acestea sunt și în acord cu legislația de mediu', a declarat Diana Buzoianu la Parlament.



Întrebată despre Hidrocentrala de la Pașcani, ministrul Mediului a arătat că a avut aceste analize făcute pe documente.



'Și am spus chiar de luni că încercăm săptămâna aceasta, dacă nu cel târziu săptămâna viitoare. Sunt pur și simplu niște etape interne de semnături care mai trebuiau să fie aduse în ultimele zile. Repet, am avut acest studiu făcut separat de către Apele Române, pentru că voiam să ne asigurăm că rolul principal al acestor hidrocentrale este respectat și că toate măsurile au fost respectate. Am primit acum mai puțin de o săptămână acest studiu realizat de Apele Române. Drept urmare, el este pe un traseu clar', a spus Buzoianu.



Întrebată ce părere are despre poziția celor din PSD, ministrul a răspuns: 'Eu sunt mai puțin preocupată de părerile subiective. Sunt preocupată de, efectiv, legislație, să vedem, să discutăm obiectiv. Foarte multă lume încearcă să transpună în aceste zile dispute. Eu sunt liniștită pentru că știu că am de partea mea legea și, practic, legea astăzi este respectată la literă. Iar ăsta este un lucru pe care îl doresc absolut tuturor miniștrilor - să respecte absolut toată legislația la literă și sunt convinsă că asta vor face'.

