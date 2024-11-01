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Dimian: Am aprobat manualele școlare pentru clasa a IX pentru 63 de discipline

| 09 oct, 18:21

Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a aprobat manualele școlare pentru clasa a IX-a declarate câștigătoare în urma licitațiilor organizate pentru 63 de discipline, în timp ce pentru alte nouă discipline au fost depuse contestații.

 

Potrivit ministrului, procedura de achiziție pentru disciplinele la care au fost depuse contestații va putea continua după soluționarea acestora.
'Prin efortul celor implicați, durata acestei proceduri de achiziție a fost redusă de la o medie de 10 luni la aproximativ 7 luni! Le mulțumesc pentru această activitate, desfășurată inclusiv în perioade de weekend și vacanțe, pentru a duce la bun sfârșit, cât mai repede și cât mai bine, etapele care au depins de noi. Înțeleg nemulțumirile și criticile legate de întârzierea manualelor, dar cunoscând munca depusă în ultimele șapte luni, nu am ce să le reproșez colegilor implicați pentru această perioadă', a scris Dimian pe Facebook.
Pentru clasa a X-a, ministrul a cerut pregătirea documentației necesare procedurii de achiziție până la finalul acestei luni, astfel încât manualele să ajungă în licee până în august 2027.
'Elevii și profesorii au nevoie de predictibilitate și de resursele necesare încă de la începutul anului școlar, iar pentru aceasta fiecare etapă trebuie pregătită din timp', a mai scris ministrul.
Totodată, pentru a-i sprijini pe elevii și profesorii de clasa a IX-a la începutul acestui an școlar, au fost elaborate și puse la dispoziție materiale-suport. De asemenea, sunt disponibile și manualele anterioare, al căror conținut acoperă parțial programele școlare actuale, a precizat Mihai Dimian.

 

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