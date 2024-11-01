Dimitriu (USR): Aș solicita CCR să o amendeze pe Lia Savonea; sesizarea ICCJ este abuzivă

''În ceea ce privește cererea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție prin Lia Savonea, pot să spun în felul următor. Este o cerere abuzivă, similară cu ce a făcut în urmă cu o lună de zile, când a depus o expertiză care a blocat procedura în fața Curții Constituționale. Ar trebui să fie amendată doamna Lia Savonea și Înalta Curte, pentru că ea reprezintă ICCJ, de către Curtea Constituțională, în temeiul Codului de procedură civilă, care este aplicabil. Codul de procedură spune foarte clar că, în momentul în care amâni în mod deliberat o cauză, încercând prin asta să diluezi procedura, poți să fii amendat. Deci eu aș solicita cu fermitate Curții Constituționale ca la termenul viitor să o amendeze pe doamna Lia Savonea'', a spus Dimitriu, la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că statul de drept din România ''scârțâie'' în acest moment din cauza președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție.

''Este anormal să se dea un astfel de exemplu și să se transmită tuturor instanțelor din țară că este posibil să faci abuzuri de drept procesual, astfel încât să amâni cauzele care sunt pe rolul instanțelor. Este anormal și este o chestiune care nu trebuie să se mai întâmple. Este de-a dreptul rușinos. (...) În momentul în care ai o cauză și vrei să se judece ceva, fie la Curtea Constituțională, cum este cazul, fie în fața unor instanțe judecătorești, trebuie să formulezi acele cereri odată cu depunerea cererii principale. Practic, dacă doamna Lia Savonea ar fi fost de bună credință, ar fi trebuit să depună raportul de expertiză odată cu sesizarea Curții Constituționale cu privire la neconstituționalitatea acestui proiect, în urmă cu o lună de zile. Trebuia să depună cererea de sesizare a CJUE tot odată cu sesizarea Curții Constituționale și atunci n-ar fi fost niciun abuz de drept. Ar fi fost o chestiune normală și Curtea Constituțională ar fi avut timp să judece toate aceste lucruri. Dar vedem un tipar, vedem cum, cu o zi înainte de fiecare termen de judecată, doamna Savonea mai comite un abuz și mai face o cerere'', a conchis Dimitriu.

Curtea Constituțională a României a amânat din nou, pentru 18 februarie, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților, au precizat, miercuri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.

Surse din CCR au precizat că s-a decis amânarea pentru a se analiza cererea primită de la Instanța supremă de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară în legătură cu proiectul Guvernului de modificare a pensiilor speciale ale magistraților.