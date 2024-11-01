Homepage » Actual

Dimitriu (USR): Aș solicita CCR să o amendeze pe Lia Savonea; sesizarea ICCJ este abuzivă

| 11 feb, 18:52

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a declarat, miercuri, că președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), Lia Savonea, ar trebui să fie amendată de Curtea Constituțională și a afirmat că sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților este ''abuzivă''.

 

''În ceea ce privește cererea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție prin Lia Savonea, pot să spun în felul următor. Este o cerere abuzivă, similară cu ce a făcut în urmă cu o lună de zile, când a depus o expertiză care a blocat procedura în fața Curții Constituționale. Ar trebui să fie amendată doamna Lia Savonea și Înalta Curte, pentru că ea reprezintă ICCJ, de către Curtea Constituțională, în temeiul Codului de procedură civilă, care este aplicabil. Codul de procedură spune foarte clar că, în momentul în care amâni în mod deliberat o cauză, încercând prin asta să diluezi procedura, poți să fii amendat. Deci eu aș solicita cu fermitate Curții Constituționale ca la termenul viitor să o amendeze pe doamna Lia Savonea'', a spus Dimitriu, la Palatul Parlamentului.
El a adăugat că statul de drept din România ''scârțâie'' în acest moment din cauza președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție.
''Este anormal să se dea un astfel de exemplu și să se transmită tuturor instanțelor din țară că este posibil să faci abuzuri de drept procesual, astfel încât să amâni cauzele care sunt pe rolul instanțelor. Este anormal și este o chestiune care nu trebuie să se mai întâmple. Este de-a dreptul rușinos. (...) În momentul în care ai o cauză și vrei să se judece ceva, fie la Curtea Constituțională, cum este cazul, fie în fața unor instanțe judecătorești, trebuie să formulezi acele cereri odată cu depunerea cererii principale. Practic, dacă doamna Lia Savonea ar fi fost de bună credință, ar fi trebuit să depună raportul de expertiză odată cu sesizarea Curții Constituționale cu privire la neconstituționalitatea acestui proiect, în urmă cu o lună de zile. Trebuia să depună cererea de sesizare a CJUE tot odată cu sesizarea Curții Constituționale și atunci n-ar fi fost niciun abuz de drept. Ar fi fost o chestiune normală și Curtea Constituțională ar fi avut timp să judece toate aceste lucruri. Dar vedem un tipar, vedem cum, cu o zi înainte de fiecare termen de judecată, doamna Savonea mai comite un abuz și mai face o cerere'', a conchis Dimitriu.
Curtea Constituțională a României a amânat din nou, pentru 18 februarie, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților, au precizat, miercuri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.
Surse din CCR au precizat că s-a decis amânarea pentru a se analiza cererea primită de la Instanța supremă de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară în legătură cu proiectul Guvernului de modificare a pensiilor speciale ale magistraților.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Nicusor Dan

Nicușor Dan: Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale, mai puțin de zgomot și lozinci

13 feb, 21:33
Citeşte mai departe
Bolojan

Bolojan: Anul trecut, în jur de 50 de milioane de euro a fost ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei

13 feb, 21:42
Citeşte mai departe
ciucu

Ciucu: Au lăsat să treacă doar măsurile care au afectat populația, după care au blocat reformele necesare

13 feb, 21:39
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Sharon Stone, emoționată până la lacrimi la Balul Operei din Viena

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
ursula
Acordul UE-Mercosur, aprobat definitiv de Consiliul UE. Von der Leyen este 'nerăbdătoare' să-l semneze
miruta
Miruță: Costul zborului la Paris cu avionul Spartan - 30.000 de euro; în perioada 2023-2024 - de 6 ori mai mare
fifor
Fifor (PSD): Ventilarea în spaţiul public a ideii că militarii „se pensionează la 48 de ani” nu este o confuzie inocentă
Marinescu
Marinescu: Ne propunem achiziționarea de brățări electronice care să fie utilizate de deținuții care merg în permisie
Rogobete
Rogobete: Punem în consultare publică Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Iubire mare la Jocurile Olimpice: un sat olimpic de iarnă a rămas fără prezervative după trei zile
h
Nicușor Dan vs Maia Sandu: cum a ajuns Chișinăul să conteze mai mult decât Bucureștiul la Conferința de Securitate de la München
h
Rareș Bogdan îi pune condiții lui Bolojan: „Trebuie să se consulte și să ne informeze, nu poate să ia deciziile în spatele ușilor închise”
economica.net
feminis.ro
h
Sharon Stone, emoționată până la lacrimi la Balul Operei din Viena
h
Bad Bunny, în fruntea topurilor muzicale din Germania după spectacolul său de la Super Bowl 2026
h
Prințul William a vizitat o rezervație naturală în ultima zi a călătoriei sale în Arabia Saudită
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ