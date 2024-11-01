Dogioiu: Guvernul a modificat schema de ajutor pentru compensarea creșterii prețului la motorină

| 01 apr, 00:15

Guvernul a aprobat, marți, prin hotărâre, modificarea schemei de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la motorină, prin compensarea parțială a accizei la motorină utilizată drept combustibil pentru motor, astfel încât beneficiarii să poată să înceapă să-și primească banii pe diferența de acciză, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

 

'De fapt, este o modificare a hotărârii de guvern care instituie această schemă, este eliminată o condiție birocratică, și anume condiționarea plății ajutorului de stat de momentul adoptării Legii bugetului de stat, astfel încât să poată să fie economisite trei săptămâni până la care oameni să poată să înceapă să-și primească banii pe diferența de acciză. Deci, se va putea trece imediat la efectuarea plăților pentru sume mai ales din 2025', a explicat Ioana Dogioiu, marți, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

 

dogi

Dogioiu: Guvernul a modificat schema de ajutor pentru compensarea creșterii prețului la motorină

01 apr, 00:15
Citeşte mai departe
