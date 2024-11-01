Dominic Fritz acuză PSD de încălcarea protocolului coaliției prin susținerea moțiunii împotriva ministrului Mediului

El a subliniat că, la scurt timp după ce Sorin Grindeanu a transmis de la Bruxelles că PSD ''exclude orice variantă de colaborare'' cu AUR, parlamentarii social-democrați au anunțat în țară că vor susține moțiunea inițiată de această formațiune.

''Ieri, nici nu a apucat să termine Sorin Grindeanu să ne transmită din Bruxelles că PSD 'exclude orice variantă de colaborare' cu AUR, că în România, colegii lui PSD din Parlament anunțau că vor vota moțiunea inițiată de extremiști. A doua oară. Încălcând din nou protocolul de coaliție'', a scris liderul USR, vineri, pe Facebook.

Liderul USR a susținut că PSD că își induce în eroare propriul electorat, afirmând un lucru în spațiul public, dar acționând în sens contrar.

''Că sunt deranjați la maximum de curajul ministrei USR Diana Buzoianu am înțeles deja, nu mai am așteptări să se țină de cuvânt partenerii de la PSD, nu față de USR oricum. Ce mi-e greu însă să înțeleg e cum pot să-și inducă în eroare proprii alegători în halul ăsta. Când în mod constant zici una și faci alta, chiar nu începe să zgârie un pic la ureche?'', mai scrie Dominic Fritz.

Liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș, i-a cerut joi lămuriri senatorul PSD Daniel Zamfir asupra intenției de a vota moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu.

''Coaliția de guvernare presupune un lucru elementar: rezolvi problemele la masă cu partenerii, nu cu moțiuni. Asta scrie în protocolul de guvernare prin care PSD s-a angajat să nu voteze moțiuni împotriva miniștrilor coaliției. Daniel Zamfir anunță că PSD va face fix pe dos: votează a doua moțiune împotriva Dianei Buzoianu și cere sancționarea tuturor miniștrilor USR. Asta e comportamentul unui adversar politic, nu al unui aliat. Îl întreb pe domnul Zamfir: mai suntem parteneri de coaliție sau nu? Ceea ce face PSD în Senat nu are legătură cu performanța miniștrilor USR. Are legătură cu un reflex vechi: când un ministru deranjează interese, trebuie pedepsit. Când face curățenie, trebuie oprit. Când nu se supune, trebuie hărțuit cu moțiuni'', a scris senatorul, pe Facebook.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis joi, după ce a discutat la Bruxelles cu membri ai conducerii Partidului Socialist European (PES), că a exclus vreo colaborare politică cu AUR.

''Atât eu, cât și liderii PES excludem vreo colaborare politică cu AUR și credem că recentele semnale de apropiere dintre PNL și AUR reprezintă o aventură politică iresponsabilă, care amenință viitorul european al României'', a precizat Grindeanu.

Ninel Peia, senator PACE - Întâi România, a anunțat miercuri, în plenul Senatului, depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

Moțiunea, intitulată ''Diana Buzoianu, comisarul roșu-verde al setei și întunericului. Cum a instaurat bolșevica de la Mediu dictatura trotinetelor peste barajele și pădurile României'', este semnată de 44 de senatori ai PACE - Întâi România, AUR și parlamentari neafiliați.