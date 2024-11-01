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Dominic Fritz: Am muncit pentru a putea sluji această țară și nu voi arunca la gunoi munca aceasta

| 19 iun, 21:18


Președintele USR, Dominic Fritz, le mulțumește 'miilor' de români care i-au transmis mesaje de susținere, după decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate în care a fost declarat în conflict de interese.

 

El a adăugat nu își va bate joc de încrederea acordată de timișoreni și de membrii USR.
'Vă mulțumesc pentru mii și mii de mesaje de susținere, de revoltă, de încurajare, după decizia Înaltei Curți, de ieri, prin care mi se interzice să candidez la funcții publice după 2028. Adversarii mei trebuie să înțeleagă un lucru despre mine: eu am muncit pentru a deveni român. Nu mi-a servit-o nimeni pe tavă. Am învățat limba română de la zero, cuvânt cu cuvânt. Mi-am lăsat viața în Germania, pentru a-mi construi un viitor aici', a transmis liderul USR, într-o postare pe Facebook.
Dominic Fritz a amintit că a câștigat Primăria Timișoara, deși nimeni nu credea că este posibil acest lucru.
'Am reușit mergând din casă în casă un an de zile. Și, de când am câștigat, alături de o echipă incredibilă, fiecare mică schimbare a fost o luptă cu cei care nu vor să se schimbe nimic. Eu am muncit pentru asta, pentru a putea sluji această țară și nu voi arunca la gunoi munca aceasta, doar pentru că i-am deranjat pe unii, pentru că eu cred în potențialul uriaș al României, dacă ne asumăm să ne luptăm pentru ea. Și nu îmi voi bate joc de încrederea primită de la timișoreni și nici de încrederea primită de la colegi din USR', a subliniat primarul Timișoarei.
El i-a îndemnat pe români să nu își piardă 'cheful de muncă' pentru România și pofta de a construi.
'Sper că sunteți conștienți că ținta nu sunt eu, ci voi, încrederea voastră, implicarea voastră, speranța voastră. Toate acestea sunt un pericol pentru cei care au acaparat statul. Iar singura variantă cum pot ei să supraviețuiască, ca să fure în continuare, ca să își umple cutiile de pantofi, este să vă facă pe voi să vă simțiți singuri și descumpăniți și să bage frica în voi. Nu putem să le permitem asta', a susținut Dominic Fritz.
În iulie 2024, ANI a anunțat că Dominic Fritz s-a aflat în conflict de interese administrativ, deoarece a luat, în noiembrie 2020, o decizie în beneficiul unei persoane care îl împrumutase în campania electorală din acel an cu suma de 25.000 de lei.
Dominic Fritz a atacat în instanță raportul de constatare întocmit de ANI, dar a pierdut procesul atât pe fond la Curtea de Apel Timișoara (februarie 2026), cât și în faza de recurs, joi, la Instanța supremă.
Fritz a anunțat joi că va ataca decizia la CEDO. Totodată, Biroul Național al USR a decis vineri, prin vot unanim, ca Dominic Fritz să rămână președintele partidului.

 

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