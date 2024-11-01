Dominic Fritz: Din respect pentru președinte, vom sta de vorbă cu premierul desemnat

'Din respect pentru președinte și cu responsabilitate pentru țară, vom sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac, un președinte de partid și europarlamentar respectabil. USR intră în discuție cu liniile clare pe care le-am decis. Nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă. Astăzi suntem convinși că formula care merită susținerea USR este un Guvern care îi include pe miniștrii USR. Toți patru, Diana Buzoianu, Radu Miruță, Oana Țoiu și Irineu Darău, au demonstrat curaj, competență și voință reală de reformă. România a văzut cum arată miniștrii care fac treabă. Pentru a continua reformele începute este obligatoriu să existe voință și răspundere politică', a scris liderul USR, pe Facebook.

Potrivit acestuia, 'oricât ar fi de bine intenționați miniștrii tehnocrați, fără asumare politică, un nou Guvern nu va avea puterea să facă curățenia necesară'.

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a declarat, joi, la Cotroceni, că va propune Legislativului 'o echipă de specialiști', și nu de politicieni.

'Îmi doresc să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice democratice și prooccidentale din Parlament, pentru a învesti un Guvern care va avea o singură agendă: binele comun al cetățenilor României. Înțeleg mizele politice, sunt legitime și firești într-un stat democratic, dar știu că România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și obiective clare, de aceea voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un Guvern tehnic, nu unul politic', a afirmat Tomac, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat să formeze noul Executiv.

Șeful statului a transmis că singura soluție în prezent este un prim-ministru independent de partidele parlamentare, dar cu experiență politică.