Dominic Fritz: Sper ca Ilie Bolojan să nu facă un pas în spate; majoritatea românilor așteaptă tăierea privilegiilor

'Eu sper să nu (facă un pas în spate - n.r.). Cred că este important să continuăm această luptă. O majoritate covârșitoare a românilor se așteaptă ca aceste privilegii să fie tăiate. Și cred că acest guvern trebuie să studieze cu mare atenție motivarea Curții Constituționale, să mergem mai departe cu eliminarea acestor pensii speciale și, dacă este nevoie să schimbăm Constituția, atunci USR va începe demersurile pentru un referendum', a declarat el, la Digi 24.

Dominic Fritz a adăugat că modificarea Constituției s-ar putea realiza prin includerea unei prevederi conform căreia să nu fie posibilă pensionarea la 50 de ani. 'Bineînțeles, trebuie analizate exact formele legale. Dar să includem o prevedere că, de exemplu, dincolo de pensiile contributive, dincolo de un sistem normal de pensii, nu te poți pensiona, cum este acum cazul, la 50 de ani, cu tot felul prevederi speciale și cu banii celorlalți cetățeni care nu profită de astfel de privilegii', a spus Dominic Fritz.

Întrebat dacă Guvernul are legitimitatea de a-și continua activitatea, liderul USR a apreciat că declarațiile de acum câteva săptămâni ale premierului Ilie Bolojan au vizat continuarea reformei în rândul altor categorii de pensii speciale.

'Eu cred că (premierul - n.r.) s-a referit la legitimitatea de a continua această reformă și cu celelalte categorii de pensionari speciali. Acesta este un obiectiv anunțat și asumat al Guvernului. Și aici, într-adevăr, nu putem să continuăm fără să clarificăm întâi legitimitatea acestui demers cu magistrații. Dar nu avem voie acum să renunțăm. Este un test de curaj, de perseverență pentru Guvern. Cetățenii s-au săturat de acest joc de-a șoarecele și pisica cu pensiile speciale', a spus el.

Liderul USR și-a exprimat convingerea că premierul a abordat reforma 'cu bună credință'. În acest sens, a apreciat că este 'absolut regretabil' faptul că legea a fost respinsă de CCR.

'Trebuie să vedem exact pe ce bază s-a respins această lege. Dacă sesizarea Înaltei Curți a fost admisă în integralitate - adică inclusiv cu argumentele de fond - atunci ar fi o situație mai gravă. Dacă Curtea a admis doar pe baza unor chestii procedurale - cum ar fi acest aviz de la CSM - asta e ceva ce se poate repara. Dar pe fond putem să revenim cu aceeași formă și doar să alegem un alt proces', a spus el.

Luni, Curtea Constituțională a României a admis sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile magistraților, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament, și a stabilit că actul normativ este neconstituțional.