Homepage » Actual

Dragoş Pîslaru: Am decis să deschid dialogul către întreaga societate pe legea salarizării unice

| 09 iun, 19:51

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a declarat marţi că a decis să deschidă dialogul către întreaga societate, pe legea salarizării unitare şi joi, la ora 15:00, va susţine pe pagina de Facebook o sesiune live pe marginea proiectului.

 

”O lege de salarizare nu se scrie doar de către un minister sau doar în consultări cu anumite sindicate. Fiecare cetăţean trebuie să aibă dreptul să poată contribui. În consecinţă, am decis să deschid dialogul către întreaga societate şi voi fi primul ministru al Muncii care răspunde direct în faţa cetăţenilor”, a scris Dragoş Pîslaru pe Facebook.
Ministrul interimar al Muncii anunţă că joi, la ora 15:00, va susţine pe pagina sa de Facebook o sesiune live pe marginea proiectului legii salarizării unitare.
”Vă invit să îmi transmiteţi întrebări / sugestii aici, în comentariu, prin mesaj privat ori pe adresa oficială de e-mail [email protected].
O lege grea nu se ascunde la sertar, ci se dezbate cu toată societatea. Facem legea împreună”, mai spune Pîslaru.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

tomac

Eugen Tomac: Mai sunt discuții astăzi și mâine pentru a finaliza lista cabinetului

09 iun, 19:35
Citeşte mai departe
Dragoş Pîslaru

Dragoş Pîslaru: Am decis să deschid dialogul către întreaga societate pe legea salarizării unice

09 iun, 19:51
Citeşte mai departe
Ciucu

Ciucu: Lista miniștrilor propusă de Tomac e cusută cu ață alb-fosforescentă; pare că protejează interesele PSD

09 iun, 19:49
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Anca Dinicu și Georgian Păun s-au despărțit: „De la statutul de iubiți la cel de buni prieteni”

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Bolojan:
Bolojan: Există întârzieri de plată la proiecte PNRR; fără să ne plătim constructorii, greu să fie finalizate în august
Cseke Attila
Cseke Attila: Sper să reuşim să să se regăsească în proiectul de lege introducerea unor criterii de performanţă la salarizare
Alexandru Rafila
Rafila susține preluarea procedurilor de achiziție de la Banca Mondială pentru proiectele mari cu fonduri UE
Demeter:
Demeter: Mi s-au atribuit afirmații pe care nu-mi amintesc să le fi făcut; mă retrag din funcție, dacă se adeveresc
Gabriel Andronache
Gabriel Andronache (PNL): PSD insistă pentru a deraia Programul SAFE România, prin atacarea lui la CCR
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Eugen Tomac contestă zvonurile care circulă prin spațiul public și anunță că nu își va depune mandatul: Este fals!
h
'SUA trebuie, în mod necesar, să răspundă acestui atac' - Trump dă vina pe Iran pentru prăbușirea elicopterului de luptă american în Orientul Mijlociu
h
O enigmă contemporană: Motivul pentru care prețurile petrolului nu au avut o creștere fulminantă, deși Strâmtoarea Ormuz este blocată de trei luni
economica.net
feminis.ro
h
Anca Dinicu și Georgian Păun s-au despărțit: „De la statutul de iubiți la cel de buni prieteni”
h
Supraviețuire 'miraculoasă' a unui șerpaș abandonat pe Everest; se solicită o anchetă
h
Madonna a lansat un scurtmetraj în care apar Sabrina Carpenter, Kate Moss și Benedict Cumberbatch
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ