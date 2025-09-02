Homepage » Actual

Dragoş Pîslaru spune că şi-a permis „aroganţa” să le ceară angajaţilor ministerului să respecte o ţinută vestimentară decentă

| 05 sep, 18:02

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, spune că şi-a permis „aroganţa” să le ceară angajaţilor ministerului să respecte o ţinută vestimentară decentă, la muncă, el arătând că nu le-a cerut uniformă sau costum cu cravată, însă a sperat să nu vină nici îmbrăcaţi de plajă sau ca la piaţă.

 

Potrivit ministrului, marea majoritatea a celor idn minister în mod evident respectă deja aceste prevederi, însă, ca în mai toate instituţiile există şi câţiva „speciali”, oameni care se cred „mai egali” decât ceilalţi.
”De când am preluat mandatul de ministru, am cerut colegilor mei din minister o serie de lucruri administrative: Le-am cerut să nu mai folosească maşinile de serviciu în interes personal şi să nu se mai plimbe cu ele prin vacanţe. Le-am cerut să respecte programul normal de lucru şi să nu mai chiulească de la birou. Le-am cerut să reducă numărul deplasărilor inutile în străinătate pe bani publici. Le-am cerut să transmită documentele în format digital, ca să salvăm timp şi hârtie”, a scris ministrului într-o postare pe Facebook.
Dragoş Pîslaru precizează că astăzi şi-a permis „aroganţa” să le ceară să respecte o ţinută vestimentară decentă, aşa cum scrie deja în Regulamentul intern al instituţiei, aprobat în ianuarie 2025.
”Altfel spus, să venim la serviciu îmbrăcaţi decent, din respect faţă de oamenii care ne plătesc salariile. Nu le-am cerut uniformă sau costum cu cravată, însă am sperat să nu vină nici îmbrăcaţi de plajă sau ca la piaţă. Marea lor majoritatea în mod evident respectă deja aceste prevederi şi le sunt recunoscător, însă ca în mai toate instituţiile există şi câţiva „speciali” — oameni care se cred „mai egali” decât ceilalţi”, subliniază ministrul, adăugând că le-a reiterat negru pe alb aceste reguli de bun simţ şi de respect.
”Înţeleg că o mică parte dintre ei s-au simţit lezaţi că îi defăimez şi că vor emite un drept la replică. Voiam doar să îi anunţ public că nu-mi pare rău”, spune ministrul.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Dragoş Pîslaru

Dragoş Pîslaru spune că şi-a permis „aroganţa” să le ceară angajaţilor ministerului să respecte o ţinută vestimentară decentă

05 sep, 18:02
Citeşte mai departe
Diana Buzoianu

Ministrul Mediului: Doar în ultimii doi ani, 13 directori Romsilva au cumulat bonusuri de pensionare de un milion de euro

05 sep, 18:07
Citeşte mai departe
bujduveanu

Bujduveanu: Declararea Pădurii Băneasa arie naturală protejată trebuie să fie în ton cu viziunea de dezvoltare a municipalită

05 sep, 17:56
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Giorgio Armani, care a revoluționat moda masculină, a murit la 91 de ani

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
bjddd
Ținta numită Fondul Proprietatea. De ce îi atrage pe “magnatul tranziției” din Slovenia și pe aliații săi
Năsui
Năsui, despre plata eșalonată a pensiei private: Lobby-ul a câștigat din nou; românii pierd
Florin Barbu
Florin Barbu: Brăila a beneficiat de o alocare de 1,1 miliarde de euro pentru dezvoltarea sistemului de irigații
Remus Pricopie
Rectorul SNSPA sesizează Parchetul în legătură cu 'presupusele fapte penale' în cazul sociologului Marius Pieleanu
Anamaria Gavrilă
Anamaria Gavrilă (POT): Solicităm referendum; românii să fie întrebați legat de sprijinul acordat Ucrainei
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
IGPR pregătește cel mai mare val de 'optimizări': Secții închise după 16:00, oamenii trimiși în alte orașe
h
Fostul lider republican McConnell compară președinția Trump cu epoca de dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial: Avertismentul care sperie lumea
h
'Este foarte trist să o pierd' - Lovitură dură pentru Keir Starmer: Angela Rayner, cel mai important vicepremier, demisionează / Partidul Laburist, în criză
economica.net
feminis.ro
h
Giorgio Armani, care a revoluționat moda masculină, a murit la 91 de ani
h
Gerard Depardieu va face apel la decizia de a fi judecat sub acuzația de viol, conform avocatului său
h
''Regina ketaminei'' pledează vinovată în procesul legat de moartea starului din ''Friends'', Matthew Perry
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ