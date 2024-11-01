Emanuel Ungureanu sesizează DNA și ANI după ce un judecător CCR a zburat cu avion privat la Mykonos

Ungureanu susține că situația trebuie verificată de autoritățile competente, invocând posibile fapte de corupție, abuz în serviciu, conflict de interese sau incompatibilitate, precum și o posibilă imixtiune a actului de justiție în zona administrativă.

'Astăzi am depus la DNA și la ANI un denunț și o sesizare cu privire la tupeul fără margini al unui judecător al Curții Constituționale numit de către PSD, domnul Deliorga, și tupeul unui judecător de la Tribunalul Constanța, care au zburat în niște zboruri de lux. O să vedem dacă a fost vorba doar despre cele de la Mykonos sau se discută și despre un zbor la Nisa. Vorbim despre posibile fapte de corupție care trebuie să fie analizate de două instituții ale statului care și-au pierdut credibilitatea în ultimii ani - mă refer la DNA și ANI. Trebuie să se verifice relația dintre domnul Daraban, șeful Camerei de Comerț, și domnul judecător Deliorga, pentru că unul spune că a mers în acel avion pentru că era un apropiat al domnului Daraban de 30 de ani, iar judecătorul spune că de fapt a mers în acel avion pentru că îl știa bine pe domnul Ponta de pe vremea de când era procuror. Cert este că niște decizii pe care le-a luat în calitate de judecător al Curții Constituționale domnul Deliorga îl favoriza pe domnul Daraban, care la un moment dat a vrut să pună mâna pe un teren în zona Romexpo de 46 de hectare și domnul Deliorga a votat în Curtea Constituțională în favoarea acestui proiect, care în cele urmă n-a intrat în vigoare pentru că a fost întors spre reexaminare', a declarat Ungureanu la Parlament.

Emanuel Ungureanu susține că informațiile privind aceste deplasări au apărut în urma unui atac informatic.

'Nu am aflat despre aceste călătorii clandestine ale unor oameni de afaceri, politicieni de la PSD, de la UDMR, cu un judecător, nu am aflat dintr-o comunicare a Curții, nu am aflat dintr-o investigație făcută de autoritățile statului, nu știu, de DNA, de Parchet, ci am aflat din întâmplare, ceea ce înseamnă că acest obicei murdar, ca niște oameni de afaceri, niște politicieni corupți și cu niște judecători foarte PSD-iști - aceste combinații sunt mai vechi. (...) Eu m-aș fi așteptat ca DNA să se fi autosesizat până astăzi. Nu s-a întâmplat acest lucru, este o tăcere mormântală, inclusiv la Cotroceni cu privire la aceste fapte extrem, extrem de grave, care arată de fapt că suntem un stat capturat de o gașcă de mafioți, principalii mafioți fiind chiar la Curtea Constituțională', a susținut deputatul USR.

El a menționat că aceste 'călătorii clandestine private' trebuie anchetate de procurori.

'Noi aici avem niște suspiciuni de dare de mită, avem suspiciuni de abuz în serviciu, de folosirea funcției care nu are nicio legătură cu atribuțiile de bază. Vorbim despre imixtiunea actului justiției în zone de administrație și cred că o anchetă internă în cadrul Curții nu ar avea niciun fel de efect. Nu am mari speranțe că ANI va face ceva. Acolo poate fi incompatibilitate sau conflict de interese. Aud că judecătorul Tribunalului Constanța ar fi avut pe rol niște dosare care îi priveau pe unii afaceriști cu care era în avionul de lux către Mykonos', a afirmat Ungureanu.

Deputatul a anunțat că așteaptă o reacție de la președintele Nicușor Dan.

'Deci vorbim despre un stat capturat, mafiot, și vreau să văd niște semnale de la domnul Nicușor Dan, care a numit cu mâna PSD-ului șefi la Parchete și care a venit împreună cu USR în campanie să spună că suntem împotriva corupției, vreau să văd o atitudine fermă împotrivă acestor rețele de tip mafiot care, repet, înglobează oameni de afaceri, politicieni și cei mai importanți judecători în stat - cei care au anulat alegeri, care l-au condamnat împotriva Constituției pe Dominic Fritz. Adică această golănie, aceste chestiuni de tip mafiot sunt la lumina zilei, nu mai au nicio jenă, nu mai au niciun Dumnezeu, nu mai ai nicio pauză în mizeriile astea, iar noi aflăm întâmplător de ele', a transmis Emanuel Ungureanu.

Judecătorul CCR Cristian Deliorga, fostul prim-ministru Victor Ponta, fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, senatorul UDMR Istvan-Lorant Antal, președintele Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru, dar și omul de afaceri Gruia Stoica, care are o condamnare penală, au zburat cu un avion privat pe insula grecească Mykonos în luna iulie, potrivit dezvăluirilor publicației Newscenter. Deplasarea a fost organizată și suportată de Camera de Comerț și Industrie a României.