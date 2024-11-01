Olguța Vasilescu: Primarii municipiilor din România cer buget la timp și fonduri europene gestionate regional

Aflată la Iași pentru a lua parte la ședința Comitetului Director al AMR, Lia Olguța Vasilescu a declarat că întârzierea bugetului de stat din acest an a afectat funcționarea administrațiilor locale, care au fost nevoite să își aprobe bugetele abia în luna mai.

'Sunt lucruri care ne interesează să se întâmple în perioada următoare în România. Așteptăm, de exemplu, bugetul la finalul acestui an. Nu mai vrem să trecem prin situația pe care am avut-o anul acesta, în sensul că am putut să aprobăm abia în luna mai bugetele în consiliile locale. Asta a afectat investițiile noastre. Dacă ai bugetul în luna mai și începi să faci licitațiile, care pot să dureze până în septembrie, deja nu mai poți demara lucrările pentru că în noiembrie trebuie să le sistezi. Este clar că anul acesta a fost un an în care investițiile au suferit foarte mult, și cele naționale și cele locale, din cauza acestui buget de stat, ceea ce se reflectă foarte mult în economia României', a declarat primarul Craiovei și președinte al AMR.

Totodată, Vasilescu a subliniat că legea bugetului de stat pentru 2007 trebuie să fie adopatată până la finalul acestui an și că indiferent care va fi guvernul, trebuie să stabilească un obiectiv din acest lucru.

De asemenea, președintele AMR a subliniat necesitatea consultării permanente a autorităților locale în pregătirea următorului ciclu financiar european.

'Solicităm consultări permanente cu conducerea Ministerului Investițiilor, pe fondurile europene, pentru că se discută deja foarte mult despre următorul ciclu financiar. Vrem să știm ce proiecte putem să facem pentru următorul ciclu financiar ca să avem proiecte mature în momentul în care se dă drumul la finanțare', a afirmat Olguța Vasilescu.

Ea a criticat faptul că pentru elaborarea Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) nu au fost consultați cei din administrațiile locale, iar unele proiecte nu au răspuns întotdeauna nevoilor reale ale administrațiilor locale.

'În PNRR absolut nimeni nu a fost consultat. Nu a trecut nici măcar prin Parlamentul României. După cum știți foarte bine, nu s-a discutat nici cu autoritățile locale. Ne-am trezit în PNRR cu tot felul de programe care, din păcate, nu au putut fi duse la bun sfârșit', a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Potrivit acesteia, printre prioritățile indicate de primari se numără regenerarea urbană, extinderea canalizărilor pluviale, infrastructura rutieră, amenajarea parcurilor și reabilitarea clădirilor și monumentelor istorice.

'Nu ne mai interesează consultanța, nu mai interesează piste de biciclete prin păduri. Pe noi ne interesează lucruri foarte concrete, cum ar fi regenerări urbane, cum ar fi canalizare pluvială - pentru că toate orașele din România au această problemă odată cu aceste schimbări climatice, pentru pasaje rutiere, pentru parcuri monument istoric și așa mai departe ... Toate lucrurile acestea le-am transmis Ministerului Fondurilor Europene să le aibă în vedere atunci când începe să negocieze cu Comisia Europeană', a subliniat Olguța Vasilescu.

Conform președintelui AMR, proiectele din următorul ciclu financiar ar trebui derulate la nivel regional, prin Agențiile pentru Dezvoltare Regională (ADR), și nu prin autoritățile de management ale ministerelor.

'De asemenea, foarte important, ne dorim ca proiectele pe care să le implementăm în următorul ciclu financiar să se deruleze pe regiune prin ADR-uri, și nu prin autoritățile de management ale ministerului, pentru ca ar fi încă o frână în accesarea fondurilor europene. În plus, pe regiuni se cunosc foarte bine care sunt problemele. Adică o problemă pe care eu o am la Craiova, sigur nu o are domnul primar la Iași, și invers. Și atunci, la nivelul regiunilor, cu ADR-urile putem să discutam mult mai concret care sunt proiectele noastre de viitor. Parteneriatul a fost și cu Asociația Comunelor și Orașelor, și cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene, pentru că absolut toți suntem de acord că acest lucru trebuie să se întâmple', a mai spus Lia Olguța Vasilescu.

Declarațiile au fost făcute presei în contextul în care la Iași se desfășoară Reuniunea Comitetului Director al Asociației Municipiilor din România.

La conferința de presă au participat, alături de președintele AMR, Olguța Vasilescu, și ministrul interimar al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, și primarul municipiului Iași, Mihai Chirica.