Homepage » Actual

Lavrov acuză UE că pregăteşte observatori pentru a „supraveghea pe ascuns” alegerile pentru Duma de Stat

| 08 sep, 18:32

Uniunea Europeană pregăteşte observatori speciali care „vor urmări pe ascuns” alegerile pentru Duma de Stat a Rusiei, programate în perioada 18-20 septembrie, a declarat ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat proiectului online „Sama Menşova”, în care a reamintit „poziţia Occidentului” faţă de alegerile din România şi Ucraina.

 

"În prezent, primim informaţii conform cărora Uniunea Europeană începe să pregătească nişte observatori speciali care vor urmări în secret modul în care se desfăşoară alegerile noastre", a subliniat şeful Ministerului rus de Externe, citat de agenţia de presă TASS.
"Ar trebui să se uite la ei înşişi: în 2004, în Ucraina, tocmai Occidentul a forţat organizarea unui al treilea tur de scrutin, a forţat Curtea Constituţională a Ucrainei - care veghează asupra legii fundamentale a ţării, iar aceasta nu prevede un al treilea tur - să ia această decizie", a continuat Lavrov. "Pentru numele lui Dumnezeu, s-a făcut asta şi la putere a ajuns nu (fostul preşedinte al Ucrainei) Victor Ianukovici, ci Victor Iuşcenko", a spus Lavrov.
Ministrul rus a menţionat şi alegerile din România din 2025. "În prima etapă, totul a decurs absolut corect, niciunul dintre observatori nu a remarcat nimic; a câştigat o persoană care nu s-a pronunţat în favoarea respectării orbeşti a ordinelor de la Bruxelles, ci în favoarea formulării intereselor naţionale româneşti. În ciuda faptului că nu era nimic de criticat, a fost «eliminat din cursă» şi gata", a reamintit Lavrov.
Alegerile pentru deputaţii Dumei de Stat din cea de-a noua legislatură vor avea loc în perioada 18-20 septembrie 2026.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

olg

Olguța Vasilescu: Primarii municipiilor din România cer buget la timp și fonduri europene gestionate regional

09 sep, 18:17
Citeşte mai departe
Dominic Fritz

Dominic Fritz: PSD a livrat TVR direct extremiștilor, iar asta e un pericol pentru orice democrație

09 sep, 18:26
Citeşte mai departe
Emanuel Ungureanu s

Emanuel Ungureanu sesizează DNA și ANI după ce un judecător CCR a zburat cu avion privat la Mykonos

09 sep, 18:24
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Lucia, fostă Miss Austria, a murit la vârsta de 22 de ani. Cu ce problemă de sănătate se confrunta

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureşan: PSD trebuie să renunţe, în ultimul ceas, la jocul electoral pe tema Legii salarizării
oana
Oana Gheorghiu: Sorin Grindeanu ne minte în fiecare zi cum că PSD este 'în opoziție'
Irineu Darău
Ministrul Irineu Darău: Acum păstrăm ratingul de țară cu foarte multă rațiune și cu multă greutate
seism
Cutremur cu magnitudinea 4,5, în zona seismică Vrancea
Bogdan Ivan
Bogdan Ivan (PSD): Cer public premierului interimar să solicite activarea mecanismului de securitate energetică europeană
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
UPDATE Posibilă tentativă de suicid, la metrou: Femeie de 25 de ani, scoasă inconștientă de sub tren la Ștefan cel Mare
h
Descoperirea care poate schimba energia viitorului: O baterie inspirată de Edison se încarcă în câteva secunde
h
Fisură majoră în regimul Putin: Cercul său îl izolează de realitate. „Într-o zi, sistemul va eșua”, avertizează opozantul său, din exil
economica.net
feminis.ro
h
Lucia, fostă Miss Austria, a murit la vârsta de 22 de ani. Cu ce problemă de sănătate se confrunta
h
Vila lui Nicolas Cage din Malibu, în valoare de 10,5 milioane de dolari, a fost grav avariată de o furtună
h
Ce este bine de știut despre algoritmii din spatele rețelelor sociale
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ