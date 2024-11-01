Kelemen Hunor: Eu în continuare insist să existe un vot de învestire din partea fostei coaliţii

Kelemen Hunor a adăugat că, dacă nu vor fi în stare să pună guvern, jucător va fi AUR, va creşte în continuare şi va fi peste 40% şi dimineaţă va face majoritate cu PSD, iar după masă va face majoritate cu PNL şi cu USR, cum s-a întâmplat la votul privind şefia interimară de la SRTV şi SRR.

”Am discutat despre ce majorităţi posibile şi chiar imposibile pot fi create şi domnul Grindeanu şi cu mine, ca de altfel şi domnul Bolojan, suntem de părere că avem nevoie de un guvern, că oricum am pierdut enorm de mult timp. Aşa ceva nu s-a întâmplat în România şi impresia şi percepţia este că nu suntem în stare, clasa politică, nu vorbesc de mine sau de colegii mei, să votăm un guvern. Deci avem nevoie de un guvern. Dar cu ce majoritate? Şi aici lucrurile se vor opri”, a spus Kelemen Hunor, la Parlament, după o discuţie cu Sorin Grindeanu.

El a precizat că insistă să existe un vot de învestire din partea fostei coaliţii sau măcar cel puţin din partea PNL, PSD şi UDMR

”Eu, în continuare insist, indiferent care va fi decizia preşedintelui Dan, dacă îl desemnează pe unul sau pe altul, să existe un vot de învestire din partea fostei coaliţii sau măcar cel puţin din partea PNL, PSD şi UDMR şi, sigur, după ce guvernul este învestit, fiecare îşi vede de treabă în opoziţie sau, cei care vor fi la guvernare, de guvernare, fiindcă este o responsabilitate comună”, a menţionat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a mai spus că ar trebui să se ajungă la un set minimal de acord pe câteva chestiuni simple, de bun simţ, fără să se meargă cu aşteptări extravagante: bugetul de anul viitor, investiţiile de anul viitor, deficitul pentru anul viitor şi, bineînţeles, câteva chestiuni legate de ce a mai rămas în suspensie, chiar se poate discuta şi de Legea salarizării înainte de buget.

”Dacă un set minimal, un acord minimal s-ar contura, atunci noi am opta pentru o astfel de majoritate de învestire a guvernului. Asta ar fi şi este responsabilitatea noastră, a tuturor celor care acum un an şi ceva am format un guvern de o majoritate stabilă, care, din păcate, n-a funcţionat mai mult de câteva luni, până în luna mai”, a mai spus Kelemen Hunor.

Potrivit lui Kelemen Hunor, este nevoie de o discuţie între liderii fostei coaliţii.

”Ar trebui o discuţie între liderii, între Grindeanu, Bolojan, cu mine şi cine mai e să fie la această discuţie, să vedem dacă se poate găsi o astfel de majoritate de învestire a unui guvern. Deci nu vorbesc de funcţionare, de altceva. Altfel, se va întâmpla exact ce vedeţi astăzi în Parlamentul României – majorităţi conjuncturale pe chestiuni politice. Nu pe chestiuni administrative, cum s-a întâmplat săptămâna trecută, ci pe chestiuni politice de la TVR, la Radio şi acum la alte proiecte de legi, unde se formează o altă majoritate, dar tot AUR va juca pe teren şi ceilalţi vor fi doar cei care vor intra pe rând de pe banca de rezervă”, a menţionat Kelemen Hunor.

El a adăugat că asta se va întâmpla dacă nu sunt în stare să pună un guvern.

”Atunci, jucător va fi AUR, va creşte în continuare şi va fi peste 40% şi dimineaţă va face majoritate cu PSD, iar după masă va face majoritate cu PNL şi cu USR, cum s-a întâmplat acum câteva minute, a precizat Kelemen Hunor.

”Ori facem acest lucru, ori fiecare, la rând, va juca cu AUR pe terenul lui AUR”, a mai afirmat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă Sorin Grindeanu i-a zis că nu va face guvern cu AUR, Kelemen Hunor a răspuns: ”Nu va face. Aşa mi-a zis”.

Kelemen Hunor a mai spus că ”în acest moment sunt două variante: varianta PSD, cu propunerea lor de premier şi varianta PNL-USR-UDMR cu propunerea de premier”.

”Deci alte soluţii, adică alte variante, alte propuneri nu există din partea partidelor politice”, a spus liderul UDMR.