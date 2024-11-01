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Nicușor Dan: Este esențial să îmbunătățim și din perspectivă financiară statutul cadrului didactic

| 07 sep, 18:47


Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, că este necesară o îmbunătățire a statutului profesorilor, inclusiv din punct de vedere financiar, subliniind că societatea românească nu acordă cadrului didactic valoarea pe care acesta o merită.

Șeful statului a făcut declarațiile în timpul vizitei la Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Curcani, județul Călărași, cu ocazia începerii noului an școlar.

'Societatea noastră nu valorizează profesorul așa cum ar trebui, de multe ori părintele are ideea că știe mai bine cum să facă educație cu copilul lui, cum e mai bine să îl învețe profesorul pe elev, de ce e bine să stea (copilul - n.r.) cinci ore cu ochii în telefon și toate lucrurile astea. Bineînțeles că trebuie, fără patimă, să avem discuții în societate pe subiectele astea. Și în timp, vorbind de partea financiară care este esențială, să ajungem să corectăm și să îmbunătățim și din perspectivă financiară statutul cadrului didactic', a afirmat șeful statului.
Nicușor Dan a susținut că sistemul de educație din România nu a beneficiat, de-a lungul anilor, de o finanțare corespunzătoare, iar profesia didactică este aleasă în special de persoane care sunt cu adevărat pasionate de acest domeniu. Președintele a vorbit și despre necesitatea unor programe care să încurajeze prezența copiilor la școală, în special a celor proveniți din medii defavorizate.
'Am văzut că programul 'Masă caldă' a adus beneficii. Eu cred că dacă am văzut utilitatea acestui program, putem să tăiem din multe alte locuri, astfel încât să facem un program național coerent 'Masă caldă'. Și, așa cum am spus despre colectivul profesoral de aici, din școală, ce face profesorul în mod individual pentru a atrage copilul la școală este foarte important. Și dacă vrem să facem asta la nivel global, întrebarea este cum stimulăm profesorul să o facă', a afirmat șeful statului.
Nicușor Dan a vorbit și despre un moment din discuțiile purtate cu elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 din Curcani, precizând că doi dintre copii i-au spus că își doresc să ajungă președinți. 'Nu le-am dat niciun sfat', a mărturisit el.

 

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