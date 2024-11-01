Siegfried Mureșan: PSD va deveni un partid mic, o copie palidă a extremiștilor

'Populismul extremist nu se combate imitându-l. Se combate confruntându-l direct și oferind oamenilor o alternativă serioasă. Ieri au avut loc alegeri regionale în landul Saxonia-Anhalt din Germania. Partidul populist, extremist și anti-european AfD a câștigat alegerile cu aproximativ 44%. Pe locul al doilea s-a clasat CDU, membru al Partidului Popular European, cu aproximativ 18%. CDU are acum responsabilitatea de a reuni forțele democratice, de a forma o majoritate, de a opri accesul extremiștilor la guvernare și de a conduce regiunea în următorii cinci ani. Rezultatul acestor alegeri este relevant nu doar pentru Germania. Este relevant și pentru noi', a scris Mureșan pe Facebook.

Potrivit europarlamentarului liberal, rezultatul din Saxonia-Anhalt arată direcția în care s-ar putea îndrepta competițiile electorale din Europa în următorii ani, inclusiv în România. El consideră că acestea vor fi marcate tot mai mult de confruntarea dintre partidele populiste, anti-europene și forțele democratice și pro-europene, care oferă soluții responsabile de reformă și modernizare.

Potrivit europarlamentarului liberal, în această confruntare, 'partidele care încearcă să-i imite pe extremiști, care le copiază mesajele sau adoptă poziții neclare nu vor câștiga, nu vor atrage alegătorii extremiștilor, ci doar îi vor legitima și își vor pierde propria credibilitate'.

'Exact asta i se va întâmpla și PSD-ului, care încearcă tot mai des să copieze discursul AUR, în loc să ofere soluții responsabile pentru România. PSD-ul va deveni un partid mic, o copie palidă a extremiștilor. Pentru a combate populismul, nu trebuie să-l imităm și nu trebuie să-i copiem mesajele. Trebuie să le arătăm oamenilor pericolul pe care îl reprezintă și să venim cu un proiect credibil, pro-european, de modernizare', a mai arătat Siegfried Mureșan.

Mureșan a menționat că această abordare funcționează în Republica Moldova.

'Partidul Acțiune și Solidaritate a confruntat direct forțele extremiste și anti-europene și a câștigat alegerile parlamentare cu majoritate absolută, oferind o direcție clară: integrare europeană, reforme și modernizarea țării. Au apărat valorile europene, au descris pericolele, nu le-a fost teamă de confruntare', a adăugat Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul consideră că această confruntare va defini politica din România și din mai multe state membre ale Uniunii Europene în următorii ani.

'Partidul Național Liberal va fi alternativa serioasă la populism în România. Vom arăta oamenilor că PNL este un partid care apără ferm direcția europeană a țării și care oferă soluții concrete pentru reformarea și modernizarea României', a mai transmis europarlamentarul.

Partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) a câștigat alegerile de duminică din landul Saxonia-Anhalt, din estul Germaniei, și, deși nu a obținut mult-râvnita majoritate absolută necesară pentru a guverna singur pentru prima dată într-un land german, a înregistrat un rezultat-record care zguduie peisajul politic al țării europene, notează luni EFE.