Miruță: Un guvern în jurul PSD reprezintă un risc major pentru tot mediul economic

'Am demonstrat că se fac lucruri în această țară chiar dacă PSD nu este la guvernare, am demonstrat că se fac lucruri cu mult mai puțini secretari de stat (...). Despre când urmează să fie desemnat un nou premier este doar atributul domnului președinte, din discuțiile din spațiul public înțeleg că e o chestiune care urmează să se întâmple în câteva zile (...), de văzut care este direcția în care se va merge, fie un guvern în jurul PSD, ceea ce din punctul meu de vedere reprezintă un risc major pentru tot mediul economic, pentru că mediul economic a trecut prin niște greutăți fiscale în acest an înțelegând că Guvernul avea nevoie de bani 'ieri' și măsurile luate de Guvern pentru a reduce cheltuielile nu produceau efecte de a doua zi și atunci a existat o suportabilitate din partea mediului privat, s-au adunat niște bani, a scăzut deficitul. Dacă se întoarce acum PSD, toată această pușculiță adunată și trecerea prin greutate a statului român va fi anulată', a spus Miruță într-o declarație de presă.

Totodată, el a afirmat că nu crede în varianta de politician tehnocrat.

'Cealaltă variantă este a unui guvern USR-PNL, eu cred că nu discutăm despre ce place unuia sau altuia, ci despre cum arată voturile și propunerea pe care o avem este un premier care să guverneze cu miniștri USR, PNL, UDMR o parte din timpul rămas până la alegeri, proporțional cu voturile obținute, după care se ridică miniștrii de pe scaun și se așază miniștrii PSD. Nu se poate ca țara asta să fie dată cu totul pe mâna PSD, nu pentru că nu-mi place mie de PSD, ci pentru că PSD nu a obținut decât douăzeci și ceva la sută din voturi, ceea ce nu trebuie să-i dea posibilitatea să conducă întreg Guvernul României pe toată perioada rămasă. Eu nu cred în varianta de politician tehnocrat, eu nu cred în varianta de premier sau de ministru care ia o decizie care trebuie să se reflecte apoi în Parlament, atâta timp cât în Parlament este o mișcare între partide politice, în Guvern nu se poate reflecta altceva. Este doar o scuză a unora de a spune că 'am carnetul de partid în buzunar, dar nu vi-l arăt și mă numesc tehnocrat pentru că spun unii că nu vor cu nu știu ce partide la guvernare'. Eu personal nu cred în asta, USR a spus foarte clar că, indiferent de câte ministere primește, la masă cu PSD nu mai stă', a adăugat Radu Miruță.

Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, a participat, luni, la deschiderea noului an școlar la Școala Gimnazială 'Alexandru Ștefulescu' din municipiul Târgu Jiu.