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Bolojan: Instituțiile publice vor putea produce și stoca energie pentru consumul propriu

| 08 sep, 18:27

Premierul interimar Ilie Bolojan, ministrul interimar al Energiei, a anunțat că marți a semnat ordinele pentru două programe din Fondul pentru Modernizare, în valoare totală de 650 de milioane de euro, prin care instituțiile publice vor putea produce și stoca energie pentru consumul propriu.

 

'Primul program, în valoare de 500 de milioane de euro, este destinat instalării de panouri fotovoltaice cu baterii de stocare. Proiectele pot include și pompe de căldură, iar energia produsă va fi folosită pentru consumul propriu. Bateriile sunt obligatorii și vor fi dimensionate pentru 2-4 ore de funcționare. Al doilea program, în valoare de 150 de milioane de euro, se adresează instituțiilor publice care au deja instalații de producere a energiei din surse regenerabile. Acestea vor putea instala baterii în spatele contorului, pentru a stoca energia produsă și a o folosi pentru consumul propriu', a explicat Ilie Bolojan, marți, într-o postare pe Facebook.
De aceste programe pot beneficia primăriile și consiliile județene, spitalele publice, universitățile de stat, centrele sociale și alte instituții publice, iar finanțarea poate acoperi până la 100% din cheltuielile eligibile, în limita a 10 milioane de euro pentru un beneficiar, a evidențiat premierul interimar.
'Apelurile se deschid vineri, 11 septembrie. Cererile vor fi depuse prin AFIR până la 6 noiembrie 2026 sau până la epuizarea bugetului, în ordinea depunerii. Evaluarea proiectelor se va desfășura în perioada 9 noiembrie 2026 - 12 februarie 2027, iar investițiile trebuie finalizate și puse în funcțiune până la 31 decembrie 2029', a precizat Bolojan.
Prin aceste investiții, instituțiile publice își vor putea reduce facturile la energie și vor putea folosi mai eficient energia produsă din surse regenerabile, reducând în același timp presiunea asupra rețelei în perioadele de consum ridicat, a mai transmis acesta.

 

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