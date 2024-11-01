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Eugen Tomac: Mai sunt discuții astăzi și mâine pentru a finaliza lista cabinetului

| 09 iun, 19:35

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că marți și miercuri va mai avea discuții pentru a finaliza lista de miniștri și a adăugat că și-a propus să reducă numărul de secretari de stat.

 

''Mai sunt discuții astăzi și mâine pentru a finaliza lista cabinetului pe care îl voi propune, pentru Ministerul Sănătății, Ministerul de Interne, Ministerul Justiției și Ministerul Energiei'', a spus Tomac la Palatul Parlamentului după întâlnirea cu grupul Uniți pentru România.
El a fost întrebat dacă PSD i-a cerut să aibă secretari de stat și prefecți în guvernul pe care o să îl conducă.
''Subliniez din nou, pentru a fi cât mai eficienți și pentru a încerca să răspundem cererilor pe care le-au făcut partidele politice parlamentare, guvernul pe care îl propun este un guvern format din profesioniști și își dorește să fie un guvern tehnic. Prin urmare, cred că este un moment potrivit să reducem inclusiv numărul secretarilor de stat. Și angajamentul nostru este de a numi, inclusiv pentru pozițiile de secretari de stat, profesioniști dispuși ca pentru o perioadă de timp probabil limitată să-și desfășoare activitatea în cadrul Guvernului României. Am informat inclusiv conducerea PSD, PNL, USR despre această opțiune pe care o am'', a precizat Tomac.

 

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