Fenechiu: Eu cred că nu se pune în momentul de față problema majorării vârstei de pensionare

09 sep, 18:52

Liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, a declarat, marți, că nu se pune în momentul de față problema majorării vârstei de pensionare.

 

'Normală, oameni buni. Sănătoasă la cap. Dacă o să ai 5 milioane de salariați și 7 milioane de pensionari, cu siguranță o să faci o măsură de genul ăsta. Nu sunt măsuri pe care le visează premierul, sunt niște măsuri pe care le dau studiile actuale. Tu trebuie să-i garantezi pensia celui care a intrat în pensie și atunci trebuie să te asiguri că bugetul României îl suportă', a afirmat Fenechiu, întrebat în legătură cu declarația premierului referitoare la faptul că ar putea crește vârsta de pensionare.
El a adăugat că, în momentul de față, nu se punea problema majorării vârstei de pensionare.
'Știți foarte bine că în Germania este de 67 de ani, în Franța - 63 de ani. Există un trend. Probabil că trendul ăla va afecta și România, dar, astăzi, la cum arată lucrurile, cu măsurile pe care le-a luat Guvernul, în contextul în care sunt controlate cheltuielile publice, nu cred. Da, Ilie Bolojan e un om care spune lucruri și spune că lucrurile pot arăta și mai prost, în situația în care nu vor arăta bine. El vine și spune: Vin să fac o reformă, dacă voi îmi stați în picioare și nu mă lăsați s-o fac, o să plec eu, dar cine vine poate să vă ducă vârsta de pensionare mai sus, impozite mai mari, pentru că fiecare creștere a deficitului înseamnă măsuri mai dure ulterior', a mai afirmat Daniel Fenechiu.
Referitor la pensiile militarilor, liderul senatorilor PNL a spus că el consideră că era necesar să se intervină și asupra acestora.
'Noi am încercat să o facem, pentru că, la fel, forma de respect față de militar trebuia să se manifeste, pentru că nu e în regulă ca un colonel care s-a pensionat acum 15 ani de zile să aibă o pensie mai mică decât un plutonier major care s-a pensionat acum un an. Nu e în regulă ca un colonel care s-a pensionat acum 15 ani de zile să aibă o pensie de trei ori mai mică decât un colonel care s-a pensionat acum', a afirmat Fenechiu.
Întrebat dacă ar fi posibile modificări și în privința pensiilor militarilor, Fenechiu a spus că nu a participat la o astfel de discuție.
'Ca principiu, e posibil. Dar, din câte știu, nu este o prioritate a Guvernului în momentul ăsta. Dacă mă întrebați ipotetic, ipotetic se poate, dar nu cred că un ofițer de intervenție sau un ofițer de pază și protecție să-l pensionezi la 65 de ani', a adăugat Fenechiu.
El a mai spus că și în cazul militarilor ar trebui aplicat același sistem ca în cazul parlamentarilor, în ceea ce privește modul de calcul al pensiei.
'Asta e o problemă a lor specifică, dar nu cred că e în regulă că, dacă te-ai pensionat cu trei ani înaintea altuia, să ai pensia mai mică. (...) Este o problemă de echitate', a menționat Fenechiu.
În legătură cu posibilitatea creșterii vârstei de pensionare la militari, Fenechiu a spus: 'E o discuție, sunt militari care sunt în teatre de operațiuni, care sunt în forțe speciale, polițiști care lucrează pe teren'.
El a adăugat că dacă speranța de viață este 72, 73 sau 74 de ani, nu este în regulă ca aceștia să fie ținuți până la 70 de ani la muncă.
Luni, premierul Ilie Bolojan a vorbit despre creșterea vârstei de pensionare, în așa fel încât populația cu vârste între 50 și 65 de ani care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este în prezent.
'Din punctul meu de vedere, suntem în situația în care avem nevoie de mai mulți oameni în piața muncii, în piața reală a muncii. Și pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare, în așa fel încât, în intervalul 50 - 65 de ani, populația care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine să o înlocuiască', a afirmat Bolojan, la TVR Info, întrebat dacă în pachetul trei de reformă vor intra și măsurile privind celelalte categorii care au pensii speciale, pe lângă cele ale magistraților.
El a explicat că, dacă nu va crește vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, se va ajunge 'într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii' peste cinci sau zece ani.
'Gândiți-vă că generațiile noastre, care sunt de 400.000 - 500.000 de oameni într-un an de zile, vor ieși la pensie peste zece ani, iar în spate vin generații de 200.000 și, practic, dacă nu creștem vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani. Și trebuie să spunem asta, nu putem amaneta viitorul generațiilor care vin după noi, mutându-le niște împrumuturi în viitor sau neluând niște măsuri care să reașeze lucrurile într-o structură normală', a mai spus Ilie Bolojan.
Ulterior, purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, a precizat, marți, că Guvernul nu are în vedere și nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare, iar, în interviul de la TVR, premierul Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la vârsta de pensionare a categoriilor cu statut special în această privință, deci la eliminarea excepțiilor de la vârsta standard', a explicat Dogioiu.
De asemenea, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat luni că în pachetul 3 de măsuri fiscale ale Guvernului nu va fi vorba de pensiile de serviciu ale militarilor. 'Nu este momentul acum să discutăm despre pensiile militarilor', a afirmat Moșteanu.

 

