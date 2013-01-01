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Fenechiu (PNL): Cred că este sinucidere politică pentru orice Guvern să intre în Pilonul 2 de pensii

| 26 oct, 17:11


Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, atrage atenția că este o sinucidere politică pentru orice Guvern care ar încerca să intre în banii din Pilonul 2 de pensii, adăugând că ar fi foarte bine să nu existe majorări de taxe anul viitor, pentru că acest lucru ar însemna bani mai puțini pentru români și scăderea nivelului de trai.

 

''Pilonul 2 sunt banii dumneavoastră, ar fi normal să intre statul în banii dumneavoastră? Eu cred că nu. Statul poate intra să spună: mărim cota de la Pilonul 2, asta e o măsură care v-ar bucura și pe dumneavoastră și pe orice cotizant la sistemul de pensii, dar să intre în Pilonul 2 cred că este sinucidere politică pentru orice Guvern care ar încerca așa ceva. E o variantă în care își bagă mâna în buzunarul dumneavoastră. A declarat și prim-ministrul, a declarat și ministrul Finanțelor, a declarat și domnul Grindeanu. Eu cred că oamenii fac declarații cu bună credință'', a spus Fenechiu, luni, la Senat.
El a adăugat că Pilonul 2 nu poate fi afectat în niciun fel. ''Poate în momentul când situația economică se îmbunătățește, poate chiar creștem cota de contribuție la Pilonul 2'', a menționat liderul senatorilor liberali.
Potrivit acestuia, cine vorbește despre ''reglaje'' la Pilonul 2, trebuie să clarifice, întrucât o instabilitate în această zonă nu face bine Pilonului 2.
Legat de posibilitatea de creștere a impozitelor anul viitor și dacă cetățenii ar mai suporta o asemenea măsură, Fenechiu a răspuns: ''Cu siguranță, da''.
''Să ne înțelegem: în momentul în care bugetul are nevoie de bani, orice Guvern care este acolo va încerca să aducă bani la buget. Fără îndoială, toți - opoziția, în principiu, analiștii și așa mai departe - vor spune 'domnule, nu se poate, nu suportă românul'. Dar eu am văzut în ultimul timp că între constatările că românul nu suportă și cât suportă românul e o mare diferență. Ar fi foarte bine să nu existe majorări de taxe, pentru că orice majorări de taxe ar însemna bani mai puțini pentru români și scăderea nivelului de viață. Dar, pe de altă parte, sunt ipoteze în care, dacă ministrul de Finanțe spune că s-ar putea întâmpla, bănuiesc că știe ce vorbește'', a spus Fenechiu.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că taxele pentru români și pentru companiile românești nu vor crește anul viitor și a dat asigurări cu privire la predictibilitate în economie.

 

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