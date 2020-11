Firea anunţă că PSD a depus un amendament La legea electorală pentru ca persoanele în carantină să voteze

Ea a mai spus că proiectul va trece săptămâna viitoare prin Parlament în procedură de urgenţă şi singurul fel în care poate fi blocat de către PNL este dacă îl atacă la Curtea Constituţională.

„(10) Pentru cetăţenii cu drept de vot din circumscripţia electorală respectivă care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate, din cauza restricţiilor impuse de autorităţi pe perioadă stării de alertă sau a instituirii măsurilor privind carantina persoanelor sau izolarea, pentru prevenirea răspândirii bolilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoţită de copii ale actelor din care rezultă măsurile dispuse de autorităţi privind carantina persoanelor, izolarea, starea de sănătate ori invaliditate, înregistrată la cea mai apropiată secţie de votare de locul în care se află în ziua votării, ca o echipă formată din cel puţin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă special şi cu materialul necesar votării – ştampila cu menţiunea „VOTAT” şi buletine de vot – la locul unde se află alegătorul, pentru a efectua votarea. În raza unei secţii de votare se utiliează o singură urnă special. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secţiei de votare, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne. În cazul cetăţenilor care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare, cererile scrise se pot transmite prin intermediul altor personae sau prin intermediul personalului de specialitate din unităţile medicale unde se află internaţi, după caz”, arată amendamentul PSD la proiectul de lege.

Legea în vigoare, prevede la articolul 85, alineatul 10, următoarele:

„(10) Pentru cetăţenii cu drept de vot din circumscripţia electorală respectivă care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoţită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate ori de invaliditate, înregistrată la cea mai apropiată secţie de votare de locul în care se află în ziua votării, ca o echipă formată din cel puţin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării - ştampilă cu menţiunea „VOTAT” şi buletine de vot - la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea. În raza unei secţii de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secţiei de votare, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne. În cazul cetăţenilor care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare, cererile scrise se pot transmite prin intermediul altor persoane sau prin intermediul personalului de specialitate din unităţile medicale unde se află internaţi, după caz”, potrivit Legii 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.

ŞTIREA INIŢIALĂ „Colegii mei parlamentari au depus ieri la Senat un amendament la legea electorală care să creeze cadrul legal pentru românii care se vor afla în carantină sau izolare. E evident că vor fi sute de mii de români aflaţi în carantină sau izolare, care poitrivit actualei legi nu ar fi avut cadrul legal pentru a solicita urna, prin urmare dreptul loc constituţional de a vota ar fi fost încălcat. E dovada că premierului Orban şi liberalilor nu le pasă de români. (...) Am la mine şi amendamentul depus de colegii noştri în frunte cu preşedintele Marcel Ciolacu şi preşedintele Senatului Robert Cazanciuc. Acesta e amendamentul în baza căruia românii pot să solicite urna mobilă pentru a putea vota. Actualul Guvern nu s-a gândit la această categorie de români”, a afirmat Gabriela Firea miercuri într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PSD.

Ea a adăugat că o persoană care suferă de o boală cronică sau una acută apărută recent, poate să dovedească cu documente medicale că are acea suferinţă”.

„În prezent, persoanele primesc un sms prin care li se spune să stea acasă două săptămâni şi dacă se simt rău să sune la medicul de familie. Ei nu au niciun document doveditor pentru acea afecţiune sau problemă medicală”, a mai explicat Firea.

Aceasta a explicat şi că proiectului poate trece repede prin Parlament, săptămâna viitoare.

„Avem precendentul legii carantinării, deci o dovadă că atunci când se doreşte se reuşeşte. Ce ne-ar mai putea împiedica e ca PNL să conteste la CCR. Dar eu sper să nu se ajungă la acest fapt atât de grav şi cu bună ştiinţă să se blocheze accesul tuturor românilor la vot”, a conchis prim-vicepreşedintele PSD.

Prim-vicepreşedintele PSD Gabriela Firea a anunţat că social-democraţii, în frunte cu Marcel Ciolacu şi Robert Cazanciuc au depus un amendament la legea 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente prin care este creat cadrul legal pentru ca persoanele aflate în carantină sau izolare să poată cere urna mobilă pentru a putea vota la alegerile din 6 decembrie. Ea a mai spus că proiectul va trece săptămâna viitoare prin Parlament în procedură de urgenţă şi singurul fel în care poate fi blocat de către PNL este dacă îl atacă la Curtea Constituţională.



„(10) Pentru cetăţenii cu drept de vot din circumscripţia electorală respectivă care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate, din cauza restricţiilor impuse de autorităţi pe perioadă stării de alertă sau a instituirii măsurilor privind carantina persoanelor sau izolarea, pentru prevenirea răspândirii bolilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoţită de copii ale actelor din care rezultă măsurile dispuse de autorităţi privind carantina persoanelor, izolarea, starea de sănătate ori invaliditate, înregistrată la cea mai apropiată secţie de votare de locul în care se află în ziua votării, ca o echipă formată din cel puţin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă special şi cu materialul necesar votării – ştampila cu menţiunea „VOTAT” şi buletine de vot – la locul unde se află alegătorul, pentru a efectua votarea. În raza unei secţii de votare se utiliează o singură urnă special. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secţiei de votare, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne. În cazul cetăţenilor care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare, cererile scrise se pot transmite prin intermediul altor personae sau prin intermediul personalului de specialitate din unităţile medicale unde se află internaţi, după caz”, arată amendamentul PSD la proiectul de lege.

Legea în vigoare, prevede la articolul 85, alineatul 10, următoarele:

„(10) Pentru cetăţenii cu drept de vot din circumscripţia electorală respectivă care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoţită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate ori de invaliditate, înregistrată la cea mai apropiată secţie de votare de locul în care se află în ziua votării, ca o echipă formată din cel puţin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării - ştampilă cu menţiunea „VOTAT” şi buletine de vot - la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea. În raza unei secţii de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secţiei de votare, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne. În cazul cetăţenilor care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare, cererile scrise se pot transmite prin intermediul altor persoane sau prin intermediul personalului de specialitate din unităţile medicale unde se află internaţi, după caz”, potrivit Legii 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.

ŞTIREA INIŢIALĂ „Colegii mei parlamentari au depus ieri la Senat un amendament la legea electorală care să creeze cadrul legal pentru românii care se vor afla în carantină sau izolare. E evident că vor fi sute de mii de români aflaţi în carantină sau izolare, care poitrivit actualei legi nu ar fi avut cadrul legal pentru a solicita urna, prin urmare dreptul loc constituţional de a vota ar fi fost încălcat. E dovada că premierului Orban şi liberalilor nu le pasă de români. (...) Am la mine şi amendamentul depus de colegii noştri în frunte cu preşedintele Marcel Ciolacu şi preşedintele Senatului Robert Cazanciuc. Acesta e amendamentul în baza căruia românii pot să solicite urna mobilă pentru a putea vota. Actualul Guvern nu s-a gândit la această categorie de români”, a afirmat Gabriela Firea miercuri într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PSD.

Ea a adăugat că o persoană care suferă de o boală cronică sau una acută apărută recent, poate să dovedească cu documente medicale că are acea suferinţă”.



„În prezent, persoanele primesc un sms prin care li se spune să stea acasă două săptămâni şi dacă se simt rău să sune la medicul de familie. Ei nu au niciun document doveditor pentru acea afecţiune sau problemă medicală”, a mai explicat Firea.



Aceasta a explicat şi că proiectului poate trece repede prin Parlament, săptămâna viitoare.

„Avem precendentul legii carantinării, deci o dovadă că atunci când se doreşte se reuşeşte. Ce ne-ar mai putea împiedica e ca PNL să conteste la CCR. Dar eu sper să nu se ajungă la acest fapt atât de grav şi cu bună ştiinţă să se blocheze accesul tuturor românilor la vot”, a conchis prim-vicepreşedintele PSD.

Tag-uri:

loading...