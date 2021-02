Firea: Bucureştiul e alimentat în mod curent cu doar două CET-uri, în loc de şase, câte ar fi necesare

Precizările vin după ce ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, i-a reproşat fostului edil general că nu a realizat investiţii în ultimii patru ani şi ar fi "direct responsabilă" pentru situaţia termoficării din Bucureşti.

"În dimineaţa groazei când a izbucnit incendiul de la 'Matei Balş' nu era nicio avarie în zonă, deci nu mai daţi vina pe Firea şi compania înfiinţată de mine şi echipa mea - Termoenergetica, pentru a putea atrage fonduri europene necesare reabilitării reţelei de termoficare - ceea ce am şi făcut (300 mil euro). Şi prin care am reabilitat 270 km de conductă, ceea ce nu va face în patru ani colegul dumneavoastră de la primărie. Oamenii din Sectorul 2, unde se află şi spitalul, dar şi cei din celelalte sectoare, tremură de frig în case pentru că dumneavoastră, cei din guvernarea PNL - USR Plus, nu investiţi în CET-uri, nu le reparaţi, nu le modernizaţi", a scris Firea, duminică, pe Facebook.

Ea a amintit că CET-urile aparţin de ELCEN, adică de Guvern, prin Ministerul Energiei.

"În timpul mandatului meu tot se mai străduiau, pentru că le trimiteam nenumărate adrese, organizam comandamente, grupuri de lucru, ne duceam peste ei, solicitam respect faţă de bucureşteni la Guvern, Preşedinţie, CSAT. Se mişca ceva, până la urmă, prin implicarea mea directă, ca primar! Dar acum, noul primar, colegul dumneavoastră, nu vrea să-i deranjeze pe guvernanţi pentru 'mofturile' cetăţenilor. Domnul Dan a spus fără echivoc că e foarte bine cu 19 grade în case, deci peste tot: în spitale, grădiniţe, cămine de bătrâni etc. Cine să se mai zbată acum pentru oameni? Domnule ministru de dreapta au ars şapte spitale sub dumneavoastră şi colegul Tătaru. Patru chiar în mandatul dumneavoastră! Deci nu mai este o întâmplare! Aţi recunoscut public că abia acum aţi citit raportul privind tragedia de la Piatra Neamţ", a completat Firea.

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a susţinut că este "o glumă proastă" faptul că reprezentanţi ai PSD cer demisia lui sau a primarului general al Capitalei, Nicuşor Dan.

"PSD mi-a cerut demisia şi e foarte interesant şi folosesc cuvântul interesant în mod expres. Un partid precum PSD cere demisia a mea. Am văzut că este o linie de atac, de asemenea, la Nicuşor Dan, pentru că nu era căldură atunci când prima pe lista domnilor de la PSD era doamna Firea, care este direct responsabilă pentru situaţia termoficării din Bucureşti. Patru ani de zile în care nu s-a întâmplat nimic. (...) Domnul Streinu-Cercel care este membru de frunte, preşedintele Comisiei de sănătate din Senat la acelaşi partid, care îmi cere demisia, a fost managerul spitalului pentru vreo 28 de ani. Dacă a fost o problemă legată de căldură, atunci cred că problema este la PSD. Dacă a fost o problemă legată de o investiţie făcută prost sau nefăcută, problema este, de asemenea, la PSD. Ideea că cineva din PSD, oricine, respectiv, preşedintele partidului, mi-ar cere mie demisia sau lui Nicuşor Dan aş spune că este o glumă proastă, dar nu ştiu cui îi arde glume. Situaţia este asta care este şi în accidentul acesta au murit oameni", a afirmat ministrul.