Firea, după ce a pierdut alegerile locale: Nu am ce să îmi reproşez!”

Prim-vicepreşedintele PSD a adăugat că probabil este mai bine cum au fost rezultatele la alegerile locale, pentru că probabil dacă ar fi primit un al doilea mandat de la bucureşteni, i-ar fi fost aproape imposibil să îl exercite, în contextul în care în Consiliul General al Municipiului Bucureşti va fi o majoritate a PNL şi USR-PLUS, care s-ar fi opus oricărui proiect pe care l-ar fi propus. Ea a mai spus că sunt mai dureroase cuţiţele înfipte în spate de cei despre care a crezut ca fac parte din aceeaşi familie politică, însă aceştia vor fi sancţionaţi la votul românilor. Firea a adăugat că nu ştie momentan ce va face în perioada următoare din punct de vedere al drumului politic.

„Am ţinut ca în această intervenţie ultimă în calitate oficială vrem să continuăm munca împreună pentru modernizarea Bucureştiului. Preţuiesc fiecare vot şi îl port în suflet şi să promit să nu vă dezamăgesc niciodată. Ceea ce nu se poate demola, chiar dacă s-a încercat demolarea mea sunt faptele, sunt proiectele. Nimeni demola Spitalul de copii de Gomoiu sau ambulatoriul de la Gomoiu. Nimeni nu poate demola Spitalul Foişor. Nimeni nu poate să demoleze prima etapă a podului Ciurel şi nici să ardă etapa a doua a proiectului până la Centură, semnat de de mine. Nimeni nu poate să demoleze supralărgirea de la Fabrica de Glugoză. De asemenea, alte multe proiecte, inclusiv modernizarea transportului public în comun, nu pot fi aruncate pur şi simplu într-o prăpastie toate autobuzele moderne cumpărate”, a afirmat Gabriela Firea.

Ea a adăugat că speră ca proiectele pe care le-a început la Primăria Capitalei să fie continuate de Nicuşor Dan.

„În afară de obiectivele pe care le-am finalizat sunt câteva la care ţin în continuare şi sper ca următoarea echipă să ducă la bun sfârşit acest obiective importante. Spitalul Metropolitan mi-aş dori să fie finalizat. De asemenea, pasajul Doamna Ghica care trebuie să fie finalizat în această toamnă, sper să aibă sursă de finanţare alocată din partea Primăriei şi să nu devină un şantier abandonat. De asemenea, prelungirea Ghencea. Ce pot să vă mai spun acum în final de moment este că în CGMB majoritatea va fi asigurată, potrivit ultimelor rezultate de la BEC, de PNL şi USR PLUS care au vot majoritar, chiar mai mult decât majoritate simplă. Cred că până la urmă, cu toată suferinţa de moment, emai bine să se întâmple lucrurile aşa. Probabil că dacă aş fi primit de la bucureşteni al doilea mandat, acesta ar fi fost aproape imposibil de exercitat, din cauza faptului că nu aş fi avut susţinere în Consiliul General şi orice proiect aş fi propus ar fi fost blocat. Tot ceea ce am realizat în toţi aceşti patru ani s-a bazat pe o majoritate asigurată de consilierii PSD şi ALDE. În chestiuni punctuale am primit şi voturi de la PNL şi PMP. Deci absolut o situaţie delicată ar fi fost pentru următorii patru ani. Nu am ce să îmi reproşez decât poate că am vrut să fac prea multe lucruri dintr-o dată şi am început prea multe lucruri pe mai multe fronturi. Acesta este poate un reproş. Las aici la Primăria Capitalei proiecte în valoare totală de 1 miliarde de euro fonduri europene. Totul e asigurat. Doar trebuie să fie atraşi aceşti bani. E munca echipei mele şi a mea în toţi aceşti patru ani”, completat Firea.

Candidatul PNL-USR PLUS la Primăria Capitalei Nicuşor Dan a obţinut 42.74 % din voturi la alegerile locale de duminică, în timp ce contracandidata sa de la PSD, primarul în funcţie Gabriela Firea, are un scor de 37.97%, indică datele provizorii după numărarea a peste 94,17 % din voturi.

