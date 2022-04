Florin Cîţu, întrebat dacă demisionează din PNL, în cazul în care pierde şefia partidului: ”Mâine avem un BEx!”

„Toate documentele care au venit la partid erau adresate preşedintelui partidului pentru solicitări de BPJ, de BPN, de Bex, în partid avem o regulă, eu voi respecta întotdeauna aceste reguli, atâta timp cât sunt la PNL preşedinte, şi am convocat conform regulilor din PNL Bex mâine, la ora 12.00, unde binenţeles voi anunţa mai multe lucruri, dar este regula din PNL”, a afirmat Cîţu, despre şedinţa convocată de aripa anti-Cîţu.

El a precizat că cererile de convocare BEx sunt adresate preşedintelui PNL, iar preşedintele PNL a convocat Bex mâine, la ora 12.00.

Întrebat dacă este dispus să facă un pas în spate, Cîţu a arătat că a discutat cu preşedinţii de filiale din ţară şi ştie că erau nemulţumiri, foarte multe care nu aveau legătură cu PNL.

„Am avut discuţia şi aseară cu primvicepreşedinţii şi, binenţeles, da, am fost vocal împotriva unor măsuri populistă care pun în pericol stabilitatea financiară a României, da, am spus că există acest risc al inflaţiei, de 10 la sută, şi care este astăzi aici. Guvernarea care nu este optimă nu o văd doar eu, o văd românii, şi o simt românii. Dobânzi care sunt peste 6%, sau peste 7&, inflaţie peste 10%, avem şomaj, sunt lucruri pe care cred că puteam să le facem mai bine şi nu au fost făcute mai bine”, a spus el.

Acesta a precizat că acesta este unul dintre motivele nemulţumirilor, un alt motiv invocat fiind programul Anghel Saligny.

„Acum, să invoci că eu nu vreau să pun în aplicare Anghel Saligny, când eu am riscat o guvernare şi postul de premier pentru a adopta Anghel Saligny este bizar. Nu este implementat de PNL, este implementat de Guvern, de ministrul Dezvoltării, acolo ar trebui să avem răspunsurilor, nu la conducerea partidului. Şi eu sunt dezamăgit de această situaţie, este o situaţie pe care greu o explic pentru că multe dintre discuţiile pe care le-am avut au legătură cu guvernarea, nu cu PNL”, a spus el.

Despre o demisie de la şefia partidului, Florin Cîţu a răspuns: ”Mâine (sâmbătă - n.r.) avem un BEx, voi anunţa şi decizia mea”.

„Sunt liberal şi voi rămâne liberal întotdeauna”, a adăugatt Florin Cîţu, în context.

Întrebat câte organizaţii are de partea sa, Florin Cîţu a spus că acest lucru se va vedea doar la Congres, „nu sondajele”.

Chestionat ce va face după ce poate nu va mai fi preşedinte al PNL şi nici al Senatului, Cîţu a răspuns: „Ceea ce am făcut şi până acum. Voi fi liberal şi voi apăra principiile liberale cât sunt în politică. Până la urmă, în politică suntem pentru a apăra principiile. Eu cel puţin am intrat în politică şi în PNL pentru a apăra principiile liberale”.

Liderul liberalilor a adăugat că are aceleaşi opinii şi e consecvent părerilor sale.

„Am comunicat public şi am comunicat cu toată lumea, până la urmă sunt aceleaşi opinii pe care le am, dacă ceva nu funcţionează. Românii simt cei 10 la sută din inflaţie. (...) Trebuie să spun că sunt dezamăgit de situaţie, binenţeles, pentru că sunt oameni cu care noi am pornit la drum acum şase luni de zile, am pornit cu un proiect, plec în SUA, reprezentând România. (...) Mă întorc acasă, cu această situaţia, fără să avem o discuţie”, a explicat Cîţu.

Întrebat dacă i-a fost promisă funcţia de guvernator al BNR, în schimbul tăcerii sale, preşedintele PNL a replicat scurt şi râzând: „Nu, nu”.

Liberalii care vor schimbarea lui Florin Cîţu de la şefia Partidului Naţional Liberal au convocat, pentru ora 14.00, şedinţa Biroului Executiv al PNL, pentru stabilirea calendarului pentru Congresul Extraordinar. Aceştia au votat, în unanimitate, convocarea Consiliului Naţional al PNL, duminică, de la ora 12.00. Preşedintele PNL, Florin Cîţu, nu recunoaşte acest vot şi a anunţat, la rândul lui, că convoacă şedinţa Biroului Executiv, sâmbătă, la ora 12.00