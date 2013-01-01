Homepage » Actual

FMI a revizuit în scădere la 1% estimările privind avansul economiei românești în acest an

| 14 oct, 18:24

Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit în scădere estimările privind creșterea economiei românești în acest an, până la 1%, de la 1,6% cât prognoza în luna aprilie și 3,3% cât era avansul indicat în luna octombrie a anului trecut, arată cel mai recent raport 'World Economic Outlook' (WEO), publicat marți de instituția financiară internațională.

 

De asemenea, FMI și-a redus la jumătate estimările privind avansul PIB-ul României în 2026, până la 1,4%, de la 2,8% cât prognoza în primăvară.
Instituția financiară internațională este mai pesimistă și când vine vorba de progresele României în diminuarea deficitului de cont curent, care în conformitate cu cele mai noi estimări se va reduce doar până la 8% din PIB în acest an, față de o scădere până la 7,6% din PIB prognozată în primăvară. În schimb, FMI este mai optimist cu privire la situația de anul viitor, când deficitul de cont curent al României ar urma să se reducă până la 6,6% din PIB, o performanță semnificativ mai bună decât un deficit de 7,4% din PIB prognozat în luna aprilie.
FMI a revizuit în mod semnificativ și prognozele privind evoluția prețurilor de consum în România, care ar urma să înregistreze o medie anuală de 7,3% în 2025 și una de 6,7% în 2026. Comparativ, în luna aprilie, Fondul miza în cazul României pe o creștere medie anuală a prețurilor de 4,6% în 2025, respectiv 3,1% în 2026.
În privința ratei șomajului în România, FMI indică faptul că aceasta va crește până la 5,9% în 2025, de la 5,4% în 2024, pentru a se reduce ușor la 5,8% în 2026. Comparativ, în aprilie miza pe o stabilizare a ratei a șomajului la 5,4% în 2025 și o scădere până la 5,2% în 2026.
Previziunile au fost publicate cu prilejul reuniunilor de toamnă ale Fondului Monetar Internațional (FMI) și Băncii Mondiale (BM), care se desfășoară săptămâna aceasta la Washington.
În cazul României, noile previziuni sunt identice cu cele incluse în raportul prezentat în luna septembrie, la finalul vizitei la București a misiunii Fondului.
'FMI se așteaptă ca economia să crească gradual, la un nivel moderat, pe fondul consolidării fiscale. PIB-ul României ar urma să înregistreze o expansiune de 1% în 2025 și de 1,4% în 2026, accelerarea investițiilor finanțate prin programul 'NextGenerationEU' compensând parțial moderarea consumului privat, provocat de inflația temporar ridicată și efectele consolidării fiscale. Inflația ar urma să rămână la un nivel ridicat în următoarele 12 luni, înainte de a scădea sub marja de toleranță a BNR, până la finalul lui 2026', se arată în raportul prezentat la finalul vizitei misiunii în România.
Totuși, chiar și după revizuire, FMI este mai optimist decât Banca Mondială când vine vorba de evoluția economiei românești. Cele mai recente analize economice pentru Europa și Asia Centrală publicate săptămâna trecută de Banca Mondială arată că economia românească va înregistra un avans de doar 0,4% în acest an și unul de 1,3% anul viitor.
La București, ultimele estimări ale Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză indică o creștere a PIB de 0,6% în acest an și de 1,2% în 2026.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Nicusor Dan

Nicușor Dan: Corupția trebuie atacată frontal; trebuie să devină o preocupare a SRI, prin mecanisme constituționale

14 oct, 18:38
Citeşte mai departe
Marius Budăi

Marius Budăi: Salariul minim va crește în anul următor, nu va fi înghețat; asigur de acest lucru

14 oct, 18:33
Citeşte mai departe
PSD

PSD votează împotriva amendamentelor depuse la Legea RCA prin care ar fi 'limitate' drepturile asiguraților

14 oct, 18:31
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Fiica lui Irinel Columbeanu a dezvăluit boala de care suferă tatăl ei. „Diagnosticul a fost confirmat”

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
barna
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile
olgu
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie
caciu
Adrian Câciu (PSD), despre Marcel Boloş: Ştiam că e mincinos dar nu mă aşteptam să fie şi lipsit de caracter!
Bujduveanu
Bujduveanu: Văd posibilă, cel mai bine, o alianță guvernamentală în același format
drula
Drulă: Alegerile nu sunt un moft; îl invit pe Sorin Grindeanu să afle părerea bucureștenilor
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
FOTO Teroare la Brăila: Femeie desfigurată, după ce a fost snopită în bătaie de același vecin care îi spărsese casa cu o lună în urmă
h
VIDEO Cum se vede de la Cotroceni ascensiunea AUR? Ludovic Orban avertizează coaliția: 'Singura soluție este ca...'
h
Sfârșitul unui simbol cultural: Canalul TV care a definit tinerețea unei generații își încheie existența
economica.net
feminis.ro
h
Fiica lui Irinel Columbeanu a dezvăluit boala de care suferă tatăl ei. „Diagnosticul a fost confirmat”
h
Alec Baldwin şi fratele său Stephen, victime ale unui accident de maşină
h
Taylor Swift anunță o serie documentară pentru ''a închide cartea'' despre turneul ''Eras Tour''
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ