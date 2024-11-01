Homepage » Actual

Fritz: Campania împotriva așa-zișilor spioni e păguboasă pentru România

| 01 iul, 21:51

Președintele USR, Dominic Fritz, transmite că o campanie 'împotriva așa-zișilor spioni' este păguboasă pentru România.

 

Dacă Germania ar fi vrut să infiltreze pe cineva în politica românească, nu ar fi ales o persoană cu numele de Fritz sau un Siegfried, scrie liderul USR, miercuri, pe Facebook.
'Am fost întrebat de presă dacă e adevărat că vin pe filiera germană. Alții mă întreabă direct dacă sunt spion. Fraților, vă sigur că dacă Germania ar fi vrut să infiltreze pe cineva în politica românească, sigur ar fi găsit vreun Popescu sau Ionescu, nu fix un Fritz. La fel e în cazul domnului Mureșan. Extremiștii împreună cu PSD golesc găleți de venin naționalist în capul lui, pentru că prenumele lui e Siegfried și are mama săsoaică', spune Dominic Fritz, într-un mesaj video transmis pe Facebook.
Potrivit acestuia, o astfel de campanie e periculoasă pentru România, deoarece punerea la îndoială a patriotismului unui om, pe baza etniei sale, reprezintă un lucru 'anti-patriotic'. De asemenea, este periculoasă crearea unui 'val de ură' împotriva minorităților etnice.
'Sunt atât de mulți cetățeni care au sânge german sau maghiar sau bulgar sau sârb sau rom sau tătar și avem nevoie de ei toți, pentru a fi o țară puternică. Ideea că ei ar iubi România mai puțin, că ar avea alte loialități doar pentru că au crescut cu mai multe limbi deodată nu are nicio legătură cu valorile tradiționale ale României', spune liderul USR.
El adăugă că România are nevoie de politicieni care cunosc mai multe limbi străine, care se luptă pentru interesele țării, aduc bani europeni în țară și atrag investitori străini.
Potrivit lui Fritz, cei care susțin teorii ale conspirației de fapt promovează o Românie 'slabă, închisă, nesigură de sine' și 'sabotează' șansele țării de a fi puternică în Europa.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Siegfried Mureşan

Siegfried Mureșan: Vom susține doar un Guvern care continuă pe linia disciplinei bugetare

01 iul, 21:49
Citeşte mai departe
Cseke Attila

Cseke Attila: Beneficiarii proiectelor cu fonduri europene prin PNRR să depună facturile pentru a fi decontate

01 iul, 22:03
Citeşte mai departe
Abrudean

Abrudean: Președintele Senatului nu votează în locul plenului și nu poate decide singur soarta unui proiect de lege

01 iul, 21:58
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Elon Musk promovează filmul „anti-imigranţi” al lui Armie Hammer, oferind posibilitatea de a fi descărcat gratuit pe X

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Alexandru Rafila
Rafila susține preluarea procedurilor de achiziție de la Banca Mondială pentru proiectele mari cu fonduri UE
Demeter:
Demeter: Mi s-au atribuit afirmații pe care nu-mi amintesc să le fi făcut; mă retrag din funcție, dacă se adeveresc
Cseke Attila
Cseke Attila: Sper să reuşim să să se regăsească în proiectul de lege introducerea unor criterii de performanţă la salarizare
Gabriel Andronache
Gabriel Andronache (PNL): PSD insistă pentru a deraia Programul SAFE România, prin atacarea lui la CCR
psd
PSD face apel la partide să acționeze unitar și condamnă declarațiile premierului despre sesizarea CCR pe SAFE
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
'A creat o adevărată harababură' - Fostul șef al diplomației UE acuză Comisia Europeană că produce haos în politica externă
h
Șeful UPU Bihor acuză că Viorel Pașca abandona bolnavii în parc - Alexandru Rogobete izbucnește: E o bulă a unicului salvator care poate face bine numai el și acuză că ne-am făcut treaba!
h
Ciprian Ciucu s-a plâns în direct la TV, după furtuna din București: "Avem un stat inert și incompetent, să faci o nenorocită de licitație îți ia un an de zile"
economica.net
feminis.ro
h
Elon Musk promovează filmul „anti-imigranţi” al lui Armie Hammer, oferind posibilitatea de a fi descărcat gratuit pe X
h
Grăsimea viscerală poate să accelereze îmbătrânirea biologică, arată un studiu
h
Robbie Williams îi surprinde pe trecători pe o stradă din Sevilla cântând alături de un muzician stradal
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ