Fritz: Campania împotriva așa-zișilor spioni e păguboasă pentru România

Dacă Germania ar fi vrut să infiltreze pe cineva în politica românească, nu ar fi ales o persoană cu numele de Fritz sau un Siegfried, scrie liderul USR, miercuri, pe Facebook.

'Am fost întrebat de presă dacă e adevărat că vin pe filiera germană. Alții mă întreabă direct dacă sunt spion. Fraților, vă sigur că dacă Germania ar fi vrut să infiltreze pe cineva în politica românească, sigur ar fi găsit vreun Popescu sau Ionescu, nu fix un Fritz. La fel e în cazul domnului Mureșan. Extremiștii împreună cu PSD golesc găleți de venin naționalist în capul lui, pentru că prenumele lui e Siegfried și are mama săsoaică', spune Dominic Fritz, într-un mesaj video transmis pe Facebook.

Potrivit acestuia, o astfel de campanie e periculoasă pentru România, deoarece punerea la îndoială a patriotismului unui om, pe baza etniei sale, reprezintă un lucru 'anti-patriotic'. De asemenea, este periculoasă crearea unui 'val de ură' împotriva minorităților etnice.

'Sunt atât de mulți cetățeni care au sânge german sau maghiar sau bulgar sau sârb sau rom sau tătar și avem nevoie de ei toți, pentru a fi o țară puternică. Ideea că ei ar iubi România mai puțin, că ar avea alte loialități doar pentru că au crescut cu mai multe limbi deodată nu are nicio legătură cu valorile tradiționale ale României', spune liderul USR.

El adăugă că România are nevoie de politicieni care cunosc mai multe limbi străine, care se luptă pentru interesele țării, aduc bani europeni în țară și atrag investitori străini.

Potrivit lui Fritz, cei care susțin teorii ale conspirației de fapt promovează o Românie 'slabă, închisă, nesigură de sine' și 'sabotează' șansele țării de a fi puternică în Europa.