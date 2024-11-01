Fritz: Nu e niciun motiv să renunțăm la propunerea pentru Avocatul Poporului; PSD să termine blocajul cu AUR

'Este o propunere extrem de bună pentru România, este probabil cel mai calificat om în acest moment în România, este o persoană în afara sferei politice și, de aceea, nu există absolut niciun motiv să renunțăm la ea și mă aștept încă o dată la PSD să termine blocajul pe care îl fac împreună cu AUR și să se țină de cuvânt, așa cum au agreat, și să votăm Avocatul Poporului', a afirmat Fritz.

Întrebat ce va face USR dacă PSD se va opune în continuare, liderul USR a spus că: 'Dacă PSD își dorește să guverneze cu AUR și să numească un alt Avocat al Poporului împreună cu AUR să ne spună'.

'Ce nu se poate este să zică una și să facă alta', a adăugat liderul USR.

USR a propus-o pe Roxana Rizoiu, expertă în drepturile omului, pentru poziția de Avocat al Poporului.

Întrebat dacă Roxana Rizoiu va renunța la indemnizația specială, Fritz a spus: 'Dacă trece proiectul care interzice cumulul pensie specială și salariu, și acolo eu sunt pentru - să includem și absolut toate funcțiile, inclusiv Avocatul Poporului, bineînțeles că și ea va respecta acest lucru'.

'Pe de altă parte, faptul că ea acum este beneficiară a unor drepturi din trecut perfect legale nu este niciun fel de problemă morală sau politică de vreun fel, tocmai, de aceea, poziția PSD este una ipocrită, pentru că vor acum într-un caz special să fie ei judecătorii despre drepturile de pensie ale unui om, în loc să reformăm sistemul. Și noi suntem acolo, vrem să reformăm pensiile speciale și pentru alte categorii nu doar magistrați. Suntem de acord să eliminăm cumulul pensie-salariu și invităm PSD să ni se alăture', a adăugat liderul USR.

La începutul săptămânii trecute, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democrații nu vor susține propunerea USR pentru Avocatul Poporului dacă persoana nominalizată beneficiază de pensie specială. El a precizat că nu este de acord cu numele care a fost vehiculat în ultima perioadă pentru ocuparea acestei funcții. Ca urmare, procedurile parlamentare pentru alegerea unui nou Avocat al Poporului au fost amânate.