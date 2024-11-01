Homepage » Actual

Fritz: PSD ne demonstrează zi de zi în Parlament că deja există o altă majoritate funcțională

| 03 iun, 20:32


Președintele USR, Dominic Fritz, apreciază că AUR nu este un partid anti-PSD și că rezultatele voturilor recente demonstrează că există deja o ''majoritate funcțională'', din care fac parte parlamentarii celor două partide.

 

În acest sens, el precizează că PSD și AUR au votat la șefia ICR ''o colaboratoare'' a lui Adrian Năstase, propusă de PSD, și ''un colaborator'' al lui Călin Georgescu, propus de AUR.
''Putem să nu ne mai prefacem că AUR ar fi un partid anti-PSD? Sau mai crede cineva în dorința PSD de a face o coaliție 'proeuropeană' când, de fapt, ne demonstrează zi de zi în Parlament că deja există o altă majoritate funcțională cu extremiștii? Moțiunea de cenzură votată de PSD-AUR nu a fost un accident. Nu a fost o majoritate de conjunctură împotriva unui premier prea încăpățânat, cum au încercat să ne-o vândă. A fost încă un pas în marea operațiune de salvare a PSD-ului, începută de mult'', scrie liderul USR, miercuri, pe Facebook.
Potrivit acestuia, AUR a fost ''creat special să captureze furia oamenilor'' fără să pună în pericol ''privilegiile sistemului sau dominația PSD''.
AUR este un ''vehicul de marketing pentru ca privilegiații și cutiile lor de pantofi să nu fie deranjați cu adevărat'', mai scrie Dominic Fritz.
''George Simion e cu gura mare în public, dar mereu cu un drăguț 'să trăiți' pe buze atunci când PSD are nevoie de voturi în Parlament. Pe scurt, AUR e cel mai mare iepure în politica românească. Nu cred că păcăleala va merge la nesfârșit. De aceea țin așa de mult la linia de 'consecvență pe față' a USR în aceste zile. Facem ce spunem. Fără aranjamente sub masă, fără păcăleli și scheme de marketing. Șarada PSD de a avea în același timp o majoritate de rezervă cu AUR și un guvern proeuropean nu poate fi validată de USR. Iar miniștrii USR au făcut și fac treabă pentru români, așa că nu vedem motivul de ce să susținem un guvern fără acești miniștri'', mai scrie președintele Uniunii Salvați România.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Nicusor Dan

Nicușor Dan: Au fost mai multe rânduri de consultări informale cu partidele

05 iun, 20:27
Citeşte mai departe
Mihai Fifor

Mihai Fifor (PSD): E important să salutăm intervenția profesionistă și coordonată a autorităților române

05 iun, 20:35
Citeşte mai departe
Eugen Tomac

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a discutat la Palatul Victoria cu premierul interimar Ilie Bolojan

05 iun, 20:34
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Taylor Swift este cea mai bogată cântăreață din toate timpurile, potrivit revistei Forbes

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Bolojan:
Bolojan: Există întârzieri de plată la proiecte PNRR; fără să ne plătim constructorii, greu să fie finalizate în august
Cseke Attila
Cseke Attila: Sper să reuşim să să se regăsească în proiectul de lege introducerea unor criterii de performanţă la salarizare
Alexandru Rafila
Rafila susține preluarea procedurilor de achiziție de la Banca Mondială pentru proiectele mari cu fonduri UE
Demeter:
Demeter: Mi s-au atribuit afirmații pe care nu-mi amintesc să le fi făcut; mă retrag din funcție, dacă se adeveresc
Gabriel Andronache
Gabriel Andronache (PNL): PSD insistă pentru a deraia Programul SAFE România, prin atacarea lui la CCR
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
FOTO 'Project Jetsetter'. Zeci de români, pe lista unei operațiuni uriașe a poliției canadiene: 46 de conaționali, arestați. Alți 164 sunt căutați pentru fraudă, furturi și escrocherii de milioane de dolari
h
VIDEO Laguna albaneză dorită de fiica și ginerele lui Trump, luată cu asalt de ONG-uri și localnici
h
FOTO Reacție după explozia dronei: Nicușor Dan și-a petrecut după-amiaza în dana 78 din portul Constanța și la sediul SCOMAR
economica.net
feminis.ro
h
Taylor Swift este cea mai bogată cântăreață din toate timpurile, potrivit revistei Forbes
h
Madonna a susținut un concert surpriză de 15 de minute la New York
h
Legendarul cântăreț rock argentinian Carlos Solari a murit la 77 de ani
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ