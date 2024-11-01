Fritz: PSD ne demonstrează zi de zi în Parlament că deja există o altă majoritate funcțională

În acest sens, el precizează că PSD și AUR au votat la șefia ICR ''o colaboratoare'' a lui Adrian Năstase, propusă de PSD, și ''un colaborator'' al lui Călin Georgescu, propus de AUR.

''Putem să nu ne mai prefacem că AUR ar fi un partid anti-PSD? Sau mai crede cineva în dorința PSD de a face o coaliție 'proeuropeană' când, de fapt, ne demonstrează zi de zi în Parlament că deja există o altă majoritate funcțională cu extremiștii? Moțiunea de cenzură votată de PSD-AUR nu a fost un accident. Nu a fost o majoritate de conjunctură împotriva unui premier prea încăpățânat, cum au încercat să ne-o vândă. A fost încă un pas în marea operațiune de salvare a PSD-ului, începută de mult'', scrie liderul USR, miercuri, pe Facebook.

Potrivit acestuia, AUR a fost ''creat special să captureze furia oamenilor'' fără să pună în pericol ''privilegiile sistemului sau dominația PSD''.

AUR este un ''vehicul de marketing pentru ca privilegiații și cutiile lor de pantofi să nu fie deranjați cu adevărat'', mai scrie Dominic Fritz.

''George Simion e cu gura mare în public, dar mereu cu un drăguț 'să trăiți' pe buze atunci când PSD are nevoie de voturi în Parlament. Pe scurt, AUR e cel mai mare iepure în politica românească. Nu cred că păcăleala va merge la nesfârșit. De aceea țin așa de mult la linia de 'consecvență pe față' a USR în aceste zile. Facem ce spunem. Fără aranjamente sub masă, fără păcăleli și scheme de marketing. Șarada PSD de a avea în același timp o majoritate de rezervă cu AUR și un guvern proeuropean nu poate fi validată de USR. Iar miniștrii USR au făcut și fac treabă pentru români, așa că nu vedem motivul de ce să susținem un guvern fără acești miniștri'', mai scrie președintele Uniunii Salvați România.