Homepage » Actual

Fritz spune că USR are 'multe întrebări' în ce privește unele persoane propuse ca miniștri

| 08 iun, 19:57

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni, după întâlnirea cu premierul desemnat Eugen Tomac, că există 'multe întrebări' legate de unele persoane propuse ca miniștri într-un eventual viitor Cabinet.

 

'Cel puțin sunt câteva nume acolo unde avem, desigur, multe întrebări. (...) I-am împărtășit îndoielile noastre. (...) Nu am făcut propuneri de tehnocrați, tocmai pentru că credem că miniștrii USR nu ar trebui înlocuiți. De aceea nu am votat o moțiune de cenzură împotriva lor', a declarat Fritz într-o conferință de presă susținută la sediul USR.
Întrebat dacă președintele Nicușor Dan ar intenționa să propună tot un premier tehnocrat în cazul în care Eugen Tomac nu va întruni susținerea majorității parlamentare, Dominic Fritz a răspuns afirmativ.
'Așa am înțeles, că acesta este planul. Dacă pică Guvernul Tomac, atunci a doua propunere ar fi tot un tehnocrat. Așa am înțeles eu, cel puțin', a spus el.
Fritz a subliniat că USR nu va gira un guvern care să reprezinte 'un paravan' prin care 'PSD să continue să pună frână' reformelor necesare României.
'Noi nu ne temem nici de alegeri anticipate. Dacă nu putem rezolva această ecuație, atunci putem să ne întoarcem și la popor. Dar, da, trebuie să constatăm că USR, PNL, UDMR, de exemplu, nu au o majoritate momentan în Parlament', a adăugat el.
Fritz a menționat că USR și președintele Nicușor Dan împărtășesc aceeași viziune pentru țară și o 'lungă istorie de luptă' pentru aceleași valori.
'Eu am încredere, chiar dacă, poate, în anumite situații ajungem la concluzii politice diferite, totuși, această relație va rămâne', a precizat el.
Din delegația USR care s-a întâlnit cu premierul desemnat Eugen Tomac au mai făcut parte: ministrul Mediului, Diana Buzoianu, ministrul Apărării, vicepremierul Radu Miruță, lidera deputaților USR, Diana Stoica, liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș, deputatul USR Cezar Drăgoescu, membru al Biroului Național al partidului.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

sorin grindeanu

Sorin Grindeanu: Viitorul guvern trebuie să schimbe din temelii modelul Bolojan de austeritate

08 iun, 19:53
Citeşte mai departe
Nicusor Dan

Nicușor Dan: Au fost mai multe rânduri de consultări informale cu partidele

05 iun, 20:27
Citeşte mai departe
Mihai Fifor

Mihai Fifor (PSD): E important să salutăm intervenția profesionistă și coordonată a autorităților române

05 iun, 20:35
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Nuntă în familia regală britanică: Peter Phillips, nepotul regelui, s-a căsătorit cu o asistentă medicală

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Bolojan:
Bolojan: Există întârzieri de plată la proiecte PNRR; fără să ne plătim constructorii, greu să fie finalizate în august
Cseke Attila
Cseke Attila: Sper să reuşim să să se regăsească în proiectul de lege introducerea unor criterii de performanţă la salarizare
Alexandru Rafila
Rafila susține preluarea procedurilor de achiziție de la Banca Mondială pentru proiectele mari cu fonduri UE
Demeter:
Demeter: Mi s-au atribuit afirmații pe care nu-mi amintesc să le fi făcut; mă retrag din funcție, dacă se adeveresc
Gabriel Andronache
Gabriel Andronache (PNL): PSD insistă pentru a deraia Programul SAFE România, prin atacarea lui la CCR
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Lovitură pentru turiștii fumători într-una dintre cele mai iubite destinații ale românilor: Fumatul este interzis pe plajă în Antalya
h
Primul mare eșec al principalelor forțe militare din UE: Macron și Merz abandonează proiectul de 100 de miliarde de euro menit să asigure independența Europei față de SUA
h
Ponta cere imagini din Portul Constanța și ridică semne de întrebare despre traseul dronei
economica.net
feminis.ro
h
Nuntă în familia regală britanică: Peter Phillips, nepotul regelui, s-a căsătorit cu o asistentă medicală
h
Cântărețul francez Patrick Bruel, reținut în cadrul unei anchete privind abuzuri sexuale
h
Steven Spielberg își îndreaptă din nou privirea spre stele, cu noul său film, 'Ziua Dezvăluirii'
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ