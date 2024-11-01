Fritz spune că USR are 'multe întrebări' în ce privește unele persoane propuse ca miniștri

'Cel puțin sunt câteva nume acolo unde avem, desigur, multe întrebări. (...) I-am împărtășit îndoielile noastre. (...) Nu am făcut propuneri de tehnocrați, tocmai pentru că credem că miniștrii USR nu ar trebui înlocuiți. De aceea nu am votat o moțiune de cenzură împotriva lor', a declarat Fritz într-o conferință de presă susținută la sediul USR.

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan ar intenționa să propună tot un premier tehnocrat în cazul în care Eugen Tomac nu va întruni susținerea majorității parlamentare, Dominic Fritz a răspuns afirmativ.

'Așa am înțeles, că acesta este planul. Dacă pică Guvernul Tomac, atunci a doua propunere ar fi tot un tehnocrat. Așa am înțeles eu, cel puțin', a spus el.

Fritz a subliniat că USR nu va gira un guvern care să reprezinte 'un paravan' prin care 'PSD să continue să pună frână' reformelor necesare României.

'Noi nu ne temem nici de alegeri anticipate. Dacă nu putem rezolva această ecuație, atunci putem să ne întoarcem și la popor. Dar, da, trebuie să constatăm că USR, PNL, UDMR, de exemplu, nu au o majoritate momentan în Parlament', a adăugat el.

Fritz a menționat că USR și președintele Nicușor Dan împărtășesc aceeași viziune pentru țară și o 'lungă istorie de luptă' pentru aceleași valori.

'Eu am încredere, chiar dacă, poate, în anumite situații ajungem la concluzii politice diferite, totuși, această relație va rămâne', a precizat el.

Din delegația USR care s-a întâlnit cu premierul desemnat Eugen Tomac au mai făcut parte: ministrul Mediului, Diana Buzoianu, ministrul Apărării, vicepremierul Radu Miruță, lidera deputaților USR, Diana Stoica, liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș, deputatul USR Cezar Drăgoescu, membru al Biroului Național al partidului.