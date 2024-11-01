Geoană: E un moment de reflecție asupra rolului pe care Alianța îl joacă într-o lume marcată de incertitudini

Acesta a transmis un mesaj la împlinirea a 77 de ani de la înființarea Organizației Tratatului Atlanticului de Nord.

''Ziua NATO este mai mult decât o aniversare - este un moment de reflecție asupra rolului esențial pe care NATO îl joacă într-o lume marcată de incertitudini, mai ales într-un an complicat precum 2026. Experiența mea în cadrul Alianței mi-a confirmat că forța noastră stă în unitate, adaptare și valori comune. Supusă unor provocări extraordinare din exterior și din interior, NATO rămâne un pilon esențial al securității euroatlantice, capabil să se reinventeze și să răspundă ferm unui mediu strategic tot mai imprevizibil'', a scris Geoană pe Facebook.