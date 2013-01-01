Liderul AUR, George Simion, anunţă, marţi, într-o postare pe Facebook, că a fost citat la Parchetul General.

”Răspunsul nedemocratic al regimului Nicuşor Dan / PSD: sunt chemat joi la 11:00 în calitate de «suspect» la Parchetul General”, a scris George Simion pe Facebook.

Liderul AUR a adăugat: ”Nu trădăm, nu renunţăm!”.

Preşeedintele AUR nu precizează dosarul în care a fost citat.

Luni, AUR a prezentat raportul ”Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetăţeni”, un document de 436 de pagini, în care formaţiunea arată că, la aproape 2 ani de la decizia Curţii Constituţionale, nu există date concrete, nu au fost dovedite acuzaţiile aduse atunci, iar CCR ”a anulat votul românilor exercitând o putere pe care şi-a atribuit-o prin interpretare”.

Documentul analizează circumstanţele anulării alegerilor prezidenţiale din 2024, decizia Curţii Constituţionale şi rolul instituţiilor statului în evenimentele care au precedat anularea scrutinului.

Marţi, Administraţia Prezidenţială a transmis că Raportul AUR privind anularea alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2024 nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică, iar marea majoritate a întrebărilor şi afirmaţiilor AUR îşi găseşte răspunsul ”în însăşi” Hotărârea nr. 32 a Curţii Constituţionale din 6 decembrie 2024, detaliată şi explicată public în mai multe rânduri de către judecători constituţionali, şi în interviul din februarie 2025 al preşedintelui de atunci al Curţii Constituţionale, Marian Enache.

Potrivit sursei citate, CCR a anulat alegerile pentru trei motive: avantajul ”substanţial” de expunere în online a unui candidat prin folosirea ”netransparentă” a tehnologiilor digitale, publicitatea electorală nemarcată şi încălcarea ”flagrantă” a legii finanţării campaniilor electorale.

Preşedinţia recunoaşte că, la momentul hotărârii, probele pe care s-a bazat CCR nu erau complete întrucât ”nu exista timpul fizic pentru o verificare completă”, dar menţionează că verificările ulterioare ”au demonstrat că indiciile în baza cărora a judecat Curtea se susţin”.