''Mai multe spitale, mai multe tratamente moderne și mai multe șanse la viață pentru pacienți! Continuăm să dezvoltăm programele de Acțiuni Prioritare, finanțate direct de Ministerul Sănătății, pentru ca pacienții să beneficieze de tratamentele de care au nevoie, la timp și cât mai aproape de casă. Astăzi am pus în transparență decizională proiectele de ordin prin care extindem finanțarea în șase spitale și introducem noi proceduri medicale pentru pacienții cu afecțiuni grave'', a scris ministrul pe Facebook.

Potrivit acestuia, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov va fi finanțată implantarea defibrilatoarelor cardiace interne, dispozitive care pot salva viața pacienților cu risc crescut de aritmii severe.

Totodată, se extinde finanțarea pentru medicamentele și materialele sanitare necesare îngrijirii pacienților critici în cinci spitale: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 'Sf. Ioan' Galați, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov, Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, Spitalul Municipal Turda.

Ministrul mai anunță introducerea unor noi proceduri minim invazive pentru: pacienții cu cancere biliare avansate; tratamentul infecțiilor severe ale căilor biliare; drenajul colecțiilor abdominale și al complicațiilor pancreatice; tratamentul unei game extinse de hemoragii digestive.

''Asigurăm și finanțarea unor noi dispozitive medicale, inclusiv videocapsule endoscopice și echipamente pentru intervenții avansate. Pentru mine, fiecare program extins înseamnă un pacient care poate primi mai repede tratamentul necesar. O familie care are mai multă speranță. O șansă în plus la viață. Nu eliminăm proceduri existente. Adăugăm soluții, extindem accesul și continuăm să dezvoltăm sistemul medical'', a transmis Rogobete.