Grindeanu a anunţat, luni, după şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD, că a fost stabilit un calendar de deplasări în ţară pentru a discuta "cu oamenii şi cu primarii din fiecare judeţ" proiectul de reorganizare administrativ-teritorială.

"Vom face această reformă împreună cu cetăţenii şi nu împotriva lor. Prima întâlnire să ştiţi că e mâine, la Suceava, unde voi participa şi unde voi avea o primă discuţie cu aleşii locali din judeţul Suceava. Aşadar, este o veste foarte bună pentru români şi o veste foarte proastă pentru cei care doar au mimat reforma timp de un an şi jumătate. Am văzut că domnul Bolojan este total debusolat şi se încurcă în narative. Ba nu e bună reforma, ba e necesară, ba apoi vine şi el cu un proiect când vede că lucrurile se mişcă... Eu le transmit tuturor că acesta este un proiect pentru România, de care România are nevoie, la care este invitată toată lumea să contribuie, inclusiv domnul Bolojan să iasă... şi această invitaţie îl rog să o citească în următoarea cheie, şi anume în aceea de a ieşi din confruntări politice. Şi e vorba, până la urmă, de a înţelege că trebuie să aducem România din anul 1968, când a fost făcută ultima reformă a administraţiei publice locale, în anul 2026-2027", a afirmat Grindeanu.

El a subliniat că, prin acest proiect, se unesc primării, nu se desfiinţează localităţi.

"Identitatea comunităţilor rămâne, în mod evident. Serviciile publice, în schimb, vor fi mult mai accesibile cetăţenilor, oamenilor. Actele, buletinele rămân valabile, am explicat acest lucru. Iar proiectele în derulare, evident că vor continua. Nu vrem să fie o reformă făcută pe hârtie şi impusă de la Bucureşti. Vrem o reformă făcută împreună cu oamenii care să ducă la administraţii mai puternice, investiţii mai mari şi bineînţeles servicii mai bune pentru fiecare comunitate", a transmis Grindeanu.

El a menţionat, răspunzând unei întrebări, că în localităţile unde există o minoritate naţională, pragul de la care există anumite "recunoaşteri" ale acelei minorităţi ar trebui să scadă, după comasare.

"În centrul acestei reforme este cetăţeanul. Nu e nici preşedintele Consiliului Judeţean, nici primarul, nici Consiliul Local şi nici Consiliul Judeţean. Centrul acestei reforme trebuie să fie cetăţeanul, cetăţeanul trebuie să aibă servicii publice mai bune. Dacă plecăm de la această premisă, prin dialogul pe care trebuie să-l facem în perioada următoare, în mod sigur vom găsi soluţiile potrivite. Eu vreau să vă anunţ că aici nu s-a discutat niciodată nici de 8 regiuni, nici de 20, nici de 25, nici şi aşa mai departe. Ci de anumite criterii cuantificabile pentru unificarea localităţilor în primul rând şi asta am demarat şi de o dezbatere publică unde invităm pe toată lumea. Ca urmare a acelei dezbateri publice şi punând în centrul acestei reforme cetăţeanul, să avem o soluţie potrivită şi adaptată la România anului 2026. Ultima dată când s-a făcut reforma administraţiei publice în România a fost în 1968 când sovieticii intrau cu tancurile peste... cehi, cehoslovaci şi înăbuşeau primăvara de la Praga. Ca să vedem unde ne aflăm", a mai spus Grindeanu.

El a arătat, răspunzând unei alte întrebări, că descentralizarea trebuie să vină după cele două reforme deja anunţate.

"După ce facem reforma administraţiei publice locale, după ce facem reforma statului, pe care o coordonează Marian Neacşu, odată încheiate cele două reforme, este obligatoriu să vii cu a treia, cea legată de descentralizare. Statul în final, un stat modern, trebuie să-şi păstreze două atribuţii, atât: cea de reglementare şi cea de control. Dar această descentralizare trebuie să vină după ce ai făcut celelalte două. (…) Prima oară trebuie să faci reorganizarea administrativ-teritorială, după aceea să faci instituţiile şi să elimini multe dintre ele, după care acele instituţii să le duci ca şi decizie la noile judeţe, să spunem, care vor apărea. Iar statul trebuie să-şi păstreze doar cele două componente, cea de reglementare şi cea de control", a subliniat Grindeanu.