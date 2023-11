George Simion: Firmele româneşti plătesc un impozit de şase ori mai mare decât companiile străine

"Disperare, incompetenţă, impotenţă din partea acestui guvern Ciolacu", a spus Simion, referindu-se la faptul că Guvernul a retras în ultimul moment pachetul fiscal - bugetar care urma să intre în vigoare începând cu 11 noiembrie.

"Noi am avertizat de când s-au adoptat acele măsuri financiar-bugetare că nu vor face decât să creeze panică. Am spus de atunci că se limitează numerarul. Domnul Ciolacu, inclusiv duminică a ieşit să spună că AUR este tinichea şi că promovăm teoria conspiraţiei. Ieri, i-a dat Dumnezeu gândul cel bun. Acum e momentul să insistăm mai mult şi să să cerem anularea impozitării de 3% pe cifra de afaceri, cum vrea domnul Ciolacu pentru firmele româneşti, când pentru marile companii, pentru multinaţionale există o formulă de calcul care nicidecum nu rezultă în 1%, undeva la 0,5%. Dacă ne uităm bine, vedem că firmele româneşti plătesc de şase ori mai mult decât companiile străine, ceea ce nu este normal. De aceea am venit şi cu o campanie pe care o avem în derulare, cumpărăm de la români, cumpărăm de la ţăranul român, din gospodăriile ţărăneşti, cumpărăm mai bine de la un vânzător de la colţul străzii decât să trimitem banii prin Austria, Belgia, Olanda sau prin alte părţi", a declarat George Simion.

Liderul AUR a susţinut că România are în acest moment 500.000 de bugetari în plus, care însă nu se regăsesc în domeniile esenţiale ale economiei.

"El (Marcel Ciolacu - n.red.) taie achiziţiile de hârtie igienică, în loc să propună o organizare administrativă care să taie din camarila de partid. La începutul anilor 2000 erau angajaţi la stat 800.000 de oameni, acum sunt 1.300.000. 500.000 de angajaţi în plus la stat. Unde? Nu avem mai multe cadre didactice, nu avem mai multe cadre medicale, nu avem mai mulţi pompieri, mai mulţi poliţişti, avem mai puţini militari. Şi atunci, avem 500.000 de oameni în plus în administraţia locală şi centrală. S-a îmbunătăţit administraţia locală şi centrală? Nu. Este parazitată de membri de partid. Trebuie să-i lăsăm pe oamenii din administraţie şi din celelalte domenii să muncească, să fie remuneraţi corect şi să îndepărtăm paraziţii, să îndepărtăm membrii de partid din statul român, că oricum e deficit pe piaţa forţei de muncă", a spus George Simion.

El a fost de părere că reducerile bugetare promovare de Guvernul Ciolacu în ultima perioadă nu vor reuşi să reducă deficitul şi a prezentat câteva măsuri pe care AUR le propune alegătorilor.

"Nu au anunţat că taie cei 200 de secretari de stat pe care România îi are. Noi venim cu o propunere de maxim 50 de secretari de stat şi maxim 12 ministere, tăierea a două treimi din instituţiile actuale, pentru că sunt mult prea multe. Pe un antreprenor român îl calcă 44 de instituţii. Mult prea multe. Trebuie comasate. La fel ca şi primăriile. Lăsăm primăriile ca sediu de desfăşurare a activităţii, dar nu vom avea primar, viceprimar şi consiliul local dacă nu avem 5.000 de locuitori. Lucrul acesta de fapt va reduce cheltuielile bugetare. Critic mărirea taxelor incluse în acelaşi pachet, pentru că taxe mai mari înseamnă încasări mai puţine la buget", a spus preşedintele AUR.

George Simion a fost prezent, miercuri seara, la Focşani, alături de Caravana AUR "Patrioţi în Europa", care a prezentat electoratului vrâncean propunerile partidului pentru alegerile europarlamentare din primăvară.