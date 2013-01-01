Conform Parchetului General, ”a îndemnat publicul să săvârşească fapte ce constituie infracţiuni grave, respectiv agresiuni fizice extreme, tortură sau suprimarea vieţii, prin folosirea expresiei ”ar trebui jupuiţi în piaţa publică”, referindu-se la membrii Biroului Electoral Central – ”Cei care au comis lovitura de stat” (în contextul respingerii candidaturii unei persoane la alegerile prezidenţiale)”.

"Am fost anunţat că mi se schimbă încadrarea juridică şi sunt inculpat. Cred că deja apele s-au împărţit în societatea românească. Cer tuturor oamenilor de bun-simţ să aprecieze dacă mai există un precedent de acest fel", a declarat George Simion, la ieşirea de la Parchetul General, adăugând că dosarul este unul "politic" şi o "făcătură falsă juridică".

Liderul AUR a precizat că vineri a primit o citaţie pe e-mail şi marţi, pe telefonul soţiei, în maternitate, când a sunat "un domn poliţist" să-i aducă la cunoştinţă că este aşteptat la Parchetul general în calitate de suspect.

"Tot acest dosar este o mascaradă, un dosar politic. Procurorul Rareş Petru Stan, care de 2 ani nu se ocupă decât de opoziţia politică, tot ce înseamnă AUR, Călin Georgescu, alţi lideri politici din zona suveranistă, toate dosarele, într-un mod total discreţionar, ajung la acest procuror Rareş Stan. Împotriva oricărei practici juridice, am fost chemat aici după un an şi jumătate direct în calitate de suspect pentru a mi se spune astăzi că mi se schimbă încadrarea juridică şi sunt inculpat", a declarat Simion.

Simion mai spune că, în opinia sa, "deja apele s-au împărţit în societatea românească" şi "toată lumea înţelege despre ce e vorba", inclusiv cu acest dosar, că este "un dosar politic".

"Dar cer tuturor oamenilor de bun-simţ, că în mod clar o parte din justiţie şi o parte din instituţiile statului sunt aglomerate, să aprecieze dacă mai există un precedent de acest fel şi mai departe legat de această făcătură, această farsă juridică îi voi lăsa să vorbească pe apărătorii mei, pe avocaţii mei, pentru că în mod clar nu am săvârşit nicio crimă care să-i facă pe aceştia să ducă pe liderul opoziţiei parlamentare în judecată şi inculpat într-o chestiune după un an şi jumătate pe repede înainte", a precizat Simion.

În opinia acestuia, acest dosar politic vizează "doborârea partidului AUR", "îngenuncherea" partidului, pentru că a refuzat "în mod repetat" să facă "pace cu sistemul".

"Am refuzat să facem pace cu sistemul, am refuzat să votăm guvernul Veştea, am refuzat să le votăm propunerile lor, aşa că Nicuşor Dan a spus foarte clar, televizat, în ultimele două săptămâni, ce intenţii are şi de cine îi este frică în anul 2028. Ne aşteptăm la Justiţia din România să nu se ocupe de opoziţia politică, să nu facă mascarada pe care a făcut-o cu domnul Călin Georgescu, să nu mă scoată pe mine astăzi în calitate de inculpat aici, la Parchetul General", a mai spus Simion, acuzând, totodată, că Nicuşor Dan este "un dictator".

Liderul AUR a mai spus că se aştepta la justiţia din România "să nu se ocupe de opoziţia politică, să nu facă mascarada pe care a făcut-o cu domnul Călin Georgescu şi să nu îl scoată pe el astăzi în calitate de inculpat la Parchetul General, ci "să se ocupe de PSD-ista Laura Vicol, care are protecţia lui Nicuşor, a lui Grindeanu şi a celorlalţi care au furat banii a mii de români". "Mă aşteptam să se ocupe de marile dosare", a adăugat Simion.

Acesta nu a răspuns întrebărilor jurnaliştilor dacă a instigat public la violenţă atunci când a făcut acele declaraţii pentru care a fost inculpat.

"Ochii închişi ca Baba Vanga, să văd lumea când e rea. Eu nu am furat, nu am ucis, nu am deturnat fonduri, nu mi-am îmbrăcat rudele în blănuri de zeci de mii de euro, nu am avut ceasuri de sute de mii de euro. Eu rămân totdeauna alături de poporul român. Legat de dosar, o să-l las şi pe domnul avocat...", a fost răspunsul lui Simion la insistenţele jurnaliştrilor privind acuzaţiile pe care i le aduc procurorii.

Avocatul său a afirmat că, "din păcate pentru jurişti", în momentul în care "ai de-a face cu un dosar politic, nu vei regăsi mult drept".

"Domnul Simion este chemat pentru declaraţia făcută în martie că cei care au orchestrat lovitura de stat ar trebui jupuiţi. Asta e toată acuzaţia. În primul rând, cred că ar fi interesant ca finalitate pozitivă a acestei anchete, să aflăm cine sunt persoanele care au orchestrat lovitura de stat, dacă tot ei sunt cei vizaţi. Pe de altă parte, fac precizarea că, în momentul în care folosesc sintagma «ar trebui», gramatical, semantic, este o judecată de valoare. Nu este un îndemn. Or această infracţiune se săvârşeşte atunci când îndemni în mod direct la violenţă, ceea ce nu avem în acest dosar. Mai mult decât atât. Am avut un context politic tensionat, acceptă toată lumea în acel moment, în care s-a format această declaraţie pur politică", a declarat avocatul lui Simion.

Potrivit apărătorului, Curtea de la Strasbourg, "în vasta sa jurisprudenţă", "protejează acest tip de declaraţii politice, chiar dacă sunt «puţin hiperbolice»".

"Nu în ultimul rând, acea declaraţie de 7 secunde este extrasă dintr-un şir de declaraţii de 2 ore 40 în care George Simion a îndemnat şi atunci, şi a doua zi la calm, la soluţii democratice, şi nicidecum la violenţă", a subliniat avocatul

Referitor la cuvântul "jupuiţi", folosit de către Simion, apărătorul liderului AUR a precizat că în DEX sensul secundar al acestuia, "cel metaforic", este de "a priva pe cineva", de "a lua ceva de la cineva".

"Eu vă spun doar atât: Nicuşor Dan este un dictator. Nicuşor Dan a spus televizat ceea ce urmează. Nicuşor Dan a dat ordin direct...", a spus, la final, George Simion.

"În cursul zilei de astăzi, 26 noiembrie 2026, procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un deputat din Parlamentul României sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare publică", anunţă Parchetul ICCJ, cel vizat fiind George Simion, care a fost citat joi, în faţa procurorilor.

Conform anchetatorilor, în data de 09 martie 2025, în jurul orei 22.00, inculpatul, "având calitatea de deputat în Parlamentul României şi lider al unei formaţiuni politice", a publicat pe pagina sa de Facebook, accesibilă publicului, videoclipul cu titlul "Reacţie la cald". Clipul a fost apreciat de un număr de 45.446 de urmăritori, la care a primit, până la data de 10 martie 2025, un număr de 7823 de comentarii şi a fost distribuit de 6143 de ori.

"Prin intermediul videoclipului, inculpatul a îndemnat publicul să săvârşească fapte ce constituie infracţiuni grave, respectiv agresiuni fizice extreme, tortură sau suprimarea vieţii, prin folosirea expresiei "ar trebui jupuiţi în piaţa publică", referindu-se la membrii Biroului Electoral Central - "Cei care au comis lovitura de stat" (în contextul respingerii candidaturii unei persoane la alegerile prezidenţiale)", arată Parchetul ICCJ.

Procurorii consideră că mesajul transmis prin intermediul reţelei sociale s-a realizat în contextul în care, la aceeaşi dată, la sediul BEC, mai multe persoane, inclusiv parlamentari din aceeaşi formaţiune politică, manifestau la sediul BEC, protestul degenerând în exercitarea de acte de violenţă prin incendierea şi spargerea unor bunuri şi rănirea jandarmilor.