'În domeniul afacerilor interne, interlocutorii au apreciat nivelul foarte bun al colaborării dintre instituțiile de specialitate și au subliniat importanța dezvoltării acesteia, atât în plan bilateral, cât și în cadrul formatelor multilaterale. Parteneriatul Strategic dintre România și Japonia oferă un cadru solid pentru aprofundarea dialogului și valorificarea experienței instituțiilor din cele două țări, în beneficiul cetățenilor', informează un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) transmis, joi, AGERPRES.

Neacșu a evidențiat interesul părții române pentru intensificarea cooperării în combaterea criminalității organizate, în special a traficului de migranți, a traficului de droguri și a criminalității informatice, întrucât caracterul transfrontalier al acestor fenomene impune o colaborare strânsă între autoritățile competente, prin schimburi de experiență, valorificarea expertizei și identificarea unor proiecte comune.

Un alt subiect important al discuțiilor l-a constituit cooperarea în domeniul protecției civile și al gestionării situațiilor de urgență. În acest context, a fost evidențiată implicarea MAI, prin Departamentul pentru Situații de Urgență, în proiectul derulat cu sprijinul Agenției Japoneze de Cooperare Internațională (JICA), destinat consolidării capacităților de răspuns la situații de urgență din Macedonia de Nord.

Participarea României la acest proiect evidențiază aprecierea pentru expertiza specialiștilor români și capacitatea sistemului național de gestionare a situațiilor de urgență. Totodată, cooperarea româno-japoneză în sprijinul unui stat partener reprezintă un exemplu concret de valorificare a resurselor și experienței celor două țări.

Relațiile economice româno-japoneze au constituit, de asemenea, un subiect al întrevederii, fiind evidențiată deschiderea părții române pentru dezvoltarea cooperării cu companiile japoneze.

'Cei doi oficiali au abordat și perspectivele participării la procesul de reconstrucție a Ucrainei, exprimând interesul comun pentru valorificarea expertizei, resurselor și capacităților celor două state în sprijinul dezvoltării durabile a acestei țări', arată sursa citată.

La finalul întrevederii, ministrul Marian Neacșu și ambasadorul Takashi Katae au reafirmat disponibilitatea de a continua și consolida cooperarea bilaterală, în spiritul Parteneriatului Strategic dintre România și Japonia.