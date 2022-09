George Simion susţine că trei colege au fost agresate de forţele de ordine în timpul scandalului din Piaţa Victoriei

El declară că nu a fost înştiinţat în legătură cu suspendarea dreptului de a conduce, în condiţiile în care a fost ridicat de poliţie pentru că avea permisul suspendat.

“Vor veni trei fete pentru a-şi lua certificate medico-legale, sunt colegele mele , care au fost scoase cu forţa, bătute de forţe de ordine şi de aceea sunt aici la Mina Minovici”, a declarat George Simion, vineri, la Antena 3.

El a precizat că o altă problemă o reprezintă faptul că Poliţia Rutieră susţine că i-a suspendat permisul de conducere, dar că nu ar fi fost anunţat despre acest lucru.

“Poliţia spune că mi-a suspendat permisul, fără să mă anunţe. De Paşte, când mergeam acasă, am fost implicat într-o tamponare minoră pe centura Buzăului. Am făcut o constatare amiabilă, m-am dus la service, am semnat amiabila şi am lăsat banii de reparaţie şi mi-am văzut de drum. Azi noapte, când mi se ridica autocarul, am fost înştiinţat de poliţişti că eu nu am dreptul să conduc, că mi-a fost suspendat acest drept. (…) Am singură înştiinţare, din 26 august, scrisă de Procuratura de pe lângă Judecătoria Buzău, este o ordonanţă de clasare. Este un act de poliţie politică, nu e posibil să ţi se aducă la cunoştinţă că ţi se suspendă dreptul de a conduce decât în momentul în care eşti implicat într-o acţiune politică”, a mai afirmat Simion.

Liderul AUR, George Simion, a fost implicat într-un scandal, în noaptea de joi spre vineri, în Piaţa Victoriei, la faţa locului sosind mai multe echipaje de Poliţie Rutieră, dar şi jandarmi. El a fost amendat cu 1350 de lei de către poliţiştii rutieri şi a fost invitat la sediului Poliţiei Rutiere deoarece ar fi circulat cu permisul suspendat. Poliţiştii i-au făcut şi un drug-test, iar rezultatul a fost negativ.

La un moment dat, George Simion împreună cu colegii săi a urcat într-un autocar inscripţionat cu însemnele partidului, ei fiind dat jos de mascaţi.