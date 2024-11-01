Gorghiu (PNL): Sper că nu este finalul acestei coaliții de guvernare; este necesară o discuție

Ea a subliniat că un guvern majoritar este singura soluție pentru a traversa o perioadă de criză.



'Am constatat cu toții că este o criză în cadrul coaliției, că trebuie analizat protocolul și trebuie văzut unde a fost încălcat, de ce am ajuns la acest moment de impas. Sunt convinsă că premierul va reuși să aibă această discuție, dacă și-o va dori. Eu cred că este necesară o discuție cu liderii celorlalte partide din coaliție pentru a vedea cum mergem mai departe. Marea majoritate a colegilor noștri (...) au spus că trebuie ca PNL, dat fiind contextul, dată fiind situația economică, situația legată de securitate, să rămână la guvernare și premierul Bolojan și-a construit întregul mandat pe acest mesaj al responsabilității la guvernare și partidul nu poate să facă altceva decât să rămână la guvernare. Sigur că ne dorim, așa cum spunea și premierul la fiecare intervenție publică, un guvern în această coaliție, în această formulă de majoritate parlamentară de patru partide, plus minorități, că așa ne-am înhămat la guvernare, așa vrem să continuăm', a explicat Gorghiu, marți, la Parlament.

Deputata PNL a admis că unii parametri între timp s-au mai schimbat, dar speră că nu este finalul actualei coaliții de guvernare.

'Nu vorbesc despre ce face PSD, cum își gestionează el consultările interne, ce comunică public, eu vă spun despre ce s-a întâmplat în interiorul PNL. O decizie despre ce urmează vom lua la momentul în care se va pune în discuție altă soluție. Guvernul este condus de premierul Bolojan, cu PNL la guvernare, mai departe vom vedea', a completat liberala.

Ea a exclus orice colaborare PNL - AUR. 'Am cerut ca în rezoluție, și am cerut-o de față cu toți colegii mei, să precizăm că orice colaborare cu AUR este un lucru interzis pentru PNL. Devenim nefrecventabili în secunda în care s-ar pune problema unui guvern cu AUR și nu s-a pus, dar am văzut fake-news-uri în ultimele zile care au circulat despre discuții între Bolojan și AUR, între PNL și AUR. Îi asigur pe cei care ne creditează cu un dram de inteligență că genul acesta de discuții nu au loc, nu se fac. Eu nu am cerut un vot pe această propunere, am adus în atenția colegilor. (...) Probabil colegii au considerat că acest lucru este clar pentru toată lumea și nu mai trebuie precizat într-o comunicare', a adăugat Gorghiu.

Conform acesteia, în ședința PNL de luni seară nu au fost discuții despre 'un așa-zis pol de dreapta'.

'În patru ore am discutat foarte multe, dar vă spun opinia colegilor de aseară: nimeni nu-și dorește să fie în siajul PSD, asta a fost limpede prin votul nostru, nimeni nu-și dorește ca deciziile din interiorul PNL să fie luate de alții din afară. Nu s-a discutat despre USR sau PSD, s-a discutat despre PNL, despre direcția din perioada următoare, despre nevoia de a susține un guvern cu Ilie Bolojan premier și despre cum ieșim din acest impas, pentru că noi acum discutăm despre politic, (...) dar oamenii au problemă cu prețul la carburanți, cu job-uri pierdute, vin minerii să protesteze, avem o lege care se discută de vârsta de pensionare în sectorul de apărare publică și așa mai departe', a mai spus Alina Gorghiu.

Întrebată ce soluții va adopta PNL dacă, în urma consultării interne, PSD va propune înlocuirea premierului, Gorghiu a răspuns: 'Nu iau în calcul acest scenariu, decât dacă va fi cazul să discutăm. Ce sens are ca eu, parlamentar PNL, membru în Biroul Politic Național al PNL, să discut, în această criză majoră în România, despre ce va face PSD peste o lună? (...) Asta ne va dăuna nouă ca partide politice, nouă ca societate'.

'Astăzi, când vorbim, nu se pune problema schimbării premierului. Premierul este Ilie Bolojan, la noi mesajul este foarte limpede', a transmis deputata PNL.

Referindu-se la ipoteza în care PNL nu ar mai face coaliție cu PSD, ea a afirmat: 'Noi sperăm să nu se ajungă la acest moment de cotitură politică care ar însemna costuri politice și costuri economice foarte mari și așa toată tevatura asta nu ajută. (...) Când PSD va face consultarea despre care aud de trei luni și când va anunța și PNL va reacționa public'.

Potrivit Alinei Gorghiu, unii liberali susțin că premierul Bolojan ar fi trebuit să fie 'mai flexibil', alții că ar fi trebuit să fie 'mai autoritar'.

'Este cum consideră dânsul că trebuie să fie un premier și cred că se descurcă bine. (...) Noi nu am intrat în această coaliție să ieșim din ea. (...) În PNL există oameni care vor ca PNL să facă cea mai bună figură la guvernare cu premierul pe care îl are și să încercăm să punem țara pe o direcție corectă mai ales în contextul internațional, regional, național. S-a spus pe foarte multe voci că PNL trebuie să aibă identitatea proprie. (...) Ilie Bolojan este varianta noastră de premier. Punct. Eu nu vorbesc de căderea guvernului acum. (...) Cred că un guvern majoritar este singura soluție în care poți să treci într-o perioadă de criză. Asta cu guvern minoritar este o utopie în acest context politic, social prin care trecem acum', a mai transmis Gorghiu.