Grindeanu: Cred că românii au trăit cel mai bine din istorie în 2025 și acum doi ani

Grindeanu a fost întrebat care este perioada în care consideră că nivelul de prosperitate al populației a fost cel mai ridicat.

''Eu cred că românii anul trecut, acum doi ani, în 2024, anul ăsta cred că mai puțin, au trăit cel mai bine din istorie. Eu așa cred. Și asta se vede pe indicatorii macroeconomici. Eu să știți că sunt mândru de ceea ce am făcut ca ministru al Transporturilor. Am făcut cel mai mare număr de kilometri de autostradă din istoria României - 400'', a spus Grindeanu la finalul primei părți a întâlnirii regionale București-Ilfov a PSD.

El a adăugat că a lăsat proiectele de la Ministerul Transporturilor ''astfel încât anul acesta să fie cel mai bun an''.

''Anul ăsta ar trebui să se inaugureze în jur de 250 de km de autostradă. (...) Sunt mulțumit că s-au mărit foarte mult salariile în guvernările social-democrate. Evident, tot timpul e loc de mai bine. Evident, tot timpul poți să faci lucrurile și mai bine și cred că e de datoria noastră, a fiecăruia, să ne îmbunătățim de la o zi la alta modul în care lucrăm. Dar nu mai pot să spun că e valabil acest lucru și în anul ăsta, cum arată el până acum'', a menționat Sorin Grindeanu.