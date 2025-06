Grindeanu: Decizia de a intra sau nu la guvernare - în urma consultării tuturor comitetelor politice județene

'Astăzi am avut o ședință de Birou Permanent Național. Am luat câteva decizii, poate cea care era cea mai așteptată, legată de consultarea partidului. Atunci când vom hotărî dacă vom intra sau nu în această formulă de guvernare am hotărât pașii. Prima oară să discutăm despre proiecte, măsuri, despre ceea ce se dorește a se face în România pentru români în următorii ani și după aceea să supunem toate aceste lucruri votului colegiilor mei. Și sunt bucuros că propunerea pe care am avut-o, aceea de a consulta toate comitetele politice județene, și anume toți primarii partidului, toți consilierii județeni, toți parlamentarii PSD, în luarea acestei decizii a fost adoptată în unanimitate. Asta este un lucru bun, care dă legitimitate eventualei viitoare decizii și de a intra sau de a nu intra la guvernare', a spus Grindeanu la sediul central al PSD.



El a adăugat că PSD va alcătui echipe de lucru pe domenii structurate de activitate, după configurația actuală a guvernului, care, care atunci când se va hotărî, vor discuta despre programe și proiecte pentru viitorul executiv.



'Suntem foarte hotărâți să discutăm prima oară aceste lucruri. Dovadă și acele discuții legate de program, de proiecte și de lucrurile care au cu adevărat impact asupra vieții românilor, dincolo de participarea sau nu a PSD la guvernare. Dovadă că astăzi am deschis seria consultărilor cu sindicatele. Acum e în continuare în desfășurare această întâlnire. Îmi pare că în aceste zile s-a discutat un pic șchiop, fără a avea și un alt partener social important, și anume sindicatele', a afirmat Grindeanu.

