Grindeanu, despre o demisie a premierului, în cazul unui eşec la CCR: Nu sunt adeptul acestor tipuri de abordări

Preşedintele interimar al PSD a declarat despre deciziile aşteptate la CCR, săptămâna aceasta, privind reforma statului, şi dacă premierul ar trebui să îşi dea demisia în cazul unui eşec, că răspunsul lui este: ”Nu”.

”Până la urmă e vorba de o politică publică pe care o face guvernul şi, dacă e să facem paralele, putem să spunem că ar trebui de fiecare dată, dacă pică vreo lege în Parlament care e susţinută de guvern, ar trebui să plece acasă. Nu sunt adeptul acestor tipuri de abordări. Şi am văzut, în ultima vreme, că şi premierul a lăsat-o mai moale cu chestia asta”, a răspuns preşedintele interimar al PSD.

Curtea Constituţională a amânat pentru data de 8 octombrie majoritatea deciziilor cu privire la legile din al doilea pachet de măsuri pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea, fiind respinsă obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome.