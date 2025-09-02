Grindeanu, despre o demisie a premierului, în cazul unui eşec la CCR: Nu sunt adeptul acestor tipuri de abordări
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, întrebat ce părere are despre o demisie a premierului, în cazul unui eşec la CCR pe legile de reformă, că nu este adeptul acestor tipuri de abordări, adăugând că a văzut, în ultima vreme, că şi premierul a lăsat-o mai moale cu chestia asta.
Preşedintele interimar al PSD a declarat despre deciziile aşteptate la CCR, săptămâna aceasta, privind reforma statului, şi dacă premierul ar trebui să îşi dea demisia în cazul unui eşec, că răspunsul lui este: ”Nu”.
”Până la urmă e vorba de o politică publică pe care o face guvernul şi, dacă e să facem paralele, putem să spunem că ar trebui de fiecare dată, dacă pică vreo lege în Parlament care e susţinută de guvern, ar trebui să plece acasă. Nu sunt adeptul acestor tipuri de abordări. Şi am văzut, în ultima vreme, că şi premierul a lăsat-o mai moale cu chestia asta”, a răspuns preşedintele interimar al PSD.
Curtea Constituţională a amânat pentru data de 8 octombrie majoritatea deciziilor cu privire la legile din al doilea pachet de măsuri pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea, fiind respinsă obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome.
