Grindeanu: Forța pe care o are PSD nu o are nimeni
PSD trebuie să continue ceea ce a făcut întotdeauna - să stea aproape de oameni și să facă politici publice pentru aceștia, a declarat, vineri, Sorin Grindeanu, după ce a fost ales în funcția de președinte al partidului.
'Vă mulțumesc tuturor pentru încredere. De astăzi pornim la drum, avem foarte multă muncă de făcut. Forța pe care o are PSD-ul nu o are nimeni, nu trebuie să inventăm nimic nou, trebuie să facem ceea ce am făcut întotdeauna, să stăm aproape de oameni și să facem politici publice pentru români. Uniți pentru români, puternici doar împreună. Așa să ne ajute Dumnezeu', a transmis Grindeanu, la finalul Congresului extraordinar al PSD, desfășurat la Romexpo.
Grindeanu a fost ales cu 2.787 de voturi 'pentru' și opt abțineri de delegații la Congresul PSD. El a candidat cu moțiunea 'Uniți pentru români. Puternici, doar împreună'. Congresul a validat și noua echipă de conducere propusă de Sorin Grindeanu.
