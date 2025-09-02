Nicușor Dan: România nu are nevoie de excepții care subminează efortul general de redresare economică

Șeful statului a trimis înapoi Parlamentului o lege care ar fi anulat una dintre măsurile fiscale luate recent de Guvern pentru a reduce deficitul bugetar.

'În ultimele luni, statul român a făcut eforturi mari pentru a echilibra bugetul: s-au eliminat facilități fiscale, s-au introdus impozite suplimentare acolo unde era nevoie, și s-au cerut eforturi reale din partea cetățenilor și companiilor. Una dintre aceste măsuri a fost majorarea impozitului de la 10% la 16% pentru veniturile din tranzacții cu criptomonede', a detaliat șeful statului.

El a afirmat că legea care a ajuns recent la promulgare introducea, printr-un amendament adus în camera decizională, o scutire temporară pentru aceste venituri 'exact în perioada în care ne străduim să facem sistemul fiscal mai echitabil și sustenabil'.

'Am cerut reexaminarea legii tocmai pentru că nu e corect ca, în timp ce majoritatea cetățenilor plătesc taxe, anumite câștiguri, unele dintre ele foarte mari, să fie tratate preferențial, cu atât mai mult fără o analiză clară a impactului bugetar și fără o viziune coerentă asupra politicii fiscale', a arătat Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a transmis Parlamentului, miercuri, o cerere de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2024 vizând prevederile introduse la articolul II, prin care se acordă o scutire temporară de la plata impozitului pe venit pentru câștigurile obținute din tranzacțiile cu monede virtuale.

Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului consideră că legea, în forma actuală adoptată de Parlament, contravine principiilor de echitate fiscală și angajamentelor asumate de statul român în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 8 - Reforma fiscală.