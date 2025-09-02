Cseke Attila: MDLPA - cel mai ridicat grad de absorbție a fondurilor europene prin PNRR

'Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației dezvoltă comunitățile locale atât din mediul urban, cât și din cel rural. Am accelerat procesele, iar capacitatea de evaluare și implementare a proiectelor a crescut considerabil, astfel că gradul de absorbție a fondurilor europene a crescut de la 15%, la preluarea primului mandat de după ultimele alegeri parlamentare, la 48%. Asta înseamnă o creștere de 7,6 miliarde de lei, bani investiți în economia din România în acest an dificil financiar. Lucrăm să creștem absorbția fondurilor europene, disponibile prin PNRR, prin Ministerul Dezvoltării, la 100%. Asta înseamnă peste 23 de miliarde de lei. În contextul financiar actual, nu ne putem permite să pierdem niciun euro', a precizat Cseke Attila într-un comunicat de presă.

Ministerul Dezvoltării gestionează investiții importante ale statului român, care conduc la reducerea decalajelor dintre regiuni, a amintit el.

'Pentru ca obiectivele de investiții să nu înregistreze întârzieri în execuție, iar constructorii să-și poată onora la timp obligațiile contractuale, eforturile s-au concentrat în prima parte a anului pe achitarea facturilor restante pentru programele de investiții, astfel încât, la sfârșitul lunii martie, am ajuns la zi cu plata acestora', a spus ministrul despre rezultatele obținute în cele 100 de zile de mandat, dar și cele înregistrate în acest an.

El s-a referit și la faptul că la începutul anului a fost deblocat Programul guvernamental de construire de creșe 'Sfânta Ana', prin care doar șapte creșe erau finalizate, în prezent fiind inaugurate 33. Dintre acestea, 26 de creșe au fost date în folosință în mai puțin de nouă luni.

'Este un program cu prioritate absolută pentru Ministerul Dezvoltării, pentru care finanțarea este integral asigurată', a punctat Cseke Atiila.

În această perioadă, au fost finalizate și alte proiecte de investiții importante în educație, precum clădirea 'Mihai Eminescu' din cadrul Academiei de Studii Economice București, campusul Academiei Naționale de Muzică 'Gheorghe Dima' din Cluj-Napoca, iar cel mai mare cămin studențesc din România, la Universitatea de Vest din Timișoara, urmează să fie finalizat. De asemenea, clădirea restaurată a Cazinoului din Constanța, un simbol al litoralului românesc, a fost predată Primăriei Constanța pe 26 martie.

Ministerul Dezvoltării continuă să-și consolideze rolul de minister-cheie în gestionarea celor mai importante programe de dezvoltare ale statului român, punând accentul pe investiții cu impact direct în calitatea vieții oamenilor, prin extinderea accesului la servicii publice gratuite și modernizarea infrastructurii locale.

Astfel, din 7 aprilie, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, eliberează extrase de carte funciară, extrase de plan cadastral și cele de primă înregistrare gratuit pentru proprietari, dacă solicitantul cere în persoană aceste documente, iar, până acum, au fost eliberate 236.135 de astfel de documente. Serviciul a devenit gratuit din 2 iunie și online, fiind eliberate 248.763 de documente.

'Peste 10 milioane de lei au rămas astfel în buzunarul oamenilor', a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, Ministerul Dezvoltării este mai eficient.

'Toate salariile conducătorilor unităților din subordinea ministerului și ale membrilor consiliilor de administrație au fost verificate și ajustate. A fost redus numărul persoanelor din consiliile de administrație. Au fost reduse costurile serviciilor publice cu aproape 22 de milioane de lei pe an, prin eliminarea indemnizațiilor membrilor Autorităților Teritoriale de Ordine Publică', a arătat Cseke Attila.

Totodată, Ministerul Dezvoltării a eficientizat și a redus semnificativ timpul necesar avizării construcțiilor. S-a introdus avizarea tacită, iar avizele eliberate rămân în vigoare până la finalizarea construcției, dacă nu au fost efectuate modificări. Autoritățile pot cere o singură dată completări la documentație, iar termenele de răspuns au fost scurtate. S-a eliminat avizarea în cascadă, a mai transmis ministrul Dezvoltării.