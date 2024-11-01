Homepage » Actual

Ana Ciceală nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: Nu pot să-i las pe oameni fără reprezentare

| 02 dec, 18:38

Candidata la Primăria Capitalei Ana Ciceală declară, marţi, că nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei, ea afirmând că nu poate să-i lase pe oameni fără reprezentare, pentru cineva din vechea clasă politică cu care nu are nimic de-a face.

 

Ea a mai afirmat că sunt atacaţi cu retragerile de când strângeau semnături. Despre partidele din actuala coaliţie, Ciceală a afirmat că şi-au pus trei candidaţi care de două luni de zile se atacă între ei furibund.
”Nu pot să-i las pe oamenii pe care îi reprezint eu fără reprezentare pentru cineva din vechea clasă politică cu care nu am nimic de-a face”, a declarat Ana Ciceală, în emisiunea România Politică de la Prima News.
”Noi suntem atacaţi cu retragerile de vreo lună de zile, de când strângeam semnături. Mi se pare că locul în care am ajuns acum se datorează exclusiv coaliţiei de guvernare, din multe puncta de vedere, inclusiv pe zona de pericol extremist”, a afirmat aceasta.
”Dumnealor şi-au pus trei candidaţi care de două luni de zile se atacă între ei furibund, cu cine ştie ce, nu vin cu proiecte solide, copiază de la noi, dar îi îndemn pe oameni să voteze originalul, nu copia”, a subliniat Ana Ciceală, ea arătând că aceştia ”nu stăpânesc superficial toate aceste probleme, fiindcă nu le recunosc, nu le-au recunoscut de la început”. ”Oamenii din stradă nu mai cred în sondaje, ne spun că nu vrem să iasă cine trebuie, de fiecare dată. S-au săturat de tranzacţionările acestea politice, jocurile politice prin spate”, a afirmat ea.

 

