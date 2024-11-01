Drulă: Da, sunt adevăratul dușman al mafiilor care bagă bani grei în manipulări de campanie

Drulă se declară 'adevăratul dușman' al 'mafiilor care bagă bani grei în manipulări de campanie' și al speculanților imobiliari.

'Da, sunt adevăratul dușman al mafiilor care bagă bani grei în manipulări de campanie pentru candidați care vor vinde Bucureștiul la hectar. Sunt adevăratul dușman al speculanților imobiliari care construiesc blocuri în cimitire și bloc lângă bloc, fără trotuare, fără spații verzi, fără creșe. Sunt adevăratul dușman al 'famigliilor' care fac averi uriașe din autorizarea de proiecte imobiliare pentru clanuri și băieți conectați politic, cum e candidatul vostru, Daniel Băluță. Sunt adevăratul dușman al PSD-ului de rit vechi securistic reprezentat de Anca Alexandrescu. Consiliera arogantului Adrian Năstase, a eliberatorului de hoți și criminali Liviu Dragnea, a șpăgarului Sorin Oprescu, a mincinosului de Victor Ponta, candidata asta e trecutul vostru, Sorin Grindeanu! Asumați-o!', a scris Cătălin Drulă, marți, pe pagina sa de Facebook.

El a adăugat că este 'adevăratul dușman' al celor care speră să aibă primar pe cineva care 'închide ochii în timp ce se fură' în jurul său.

'Adevăratul dușman au fost, sunt și rămân mafiile PNL-PSD care au sugrumat orașul de 30 de ani. Orașul ăsta în care m-am născut, am copilărit și trăiesc are un potențial uriaș. Dar a fost furat ani de zile de pile și clienți politici. A fost lăsat pe mâna clanurilor, care au primit aprobare să construiască de la primarii voștri, așa cum s-a întâmplat în Sectorul 4 și în Sectorul 6. Da, clanuri, Sportivilor și Vasiloi, de ei vorbesc! Voi vreți să reveniți astăzi în forță. V-ați împărțit candidații între voi, poate-poate iese vreunul. Adevăratul pericol pentru București este întoarcerea acestor mafii la butoane. Cu mine știu că nu se poate', a transmis candidatul USR.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a susținut, marți, că 'adevăratul dușman' al bucureștenilor este candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă.

'În primul rând, aș vrea să vă spun câteva lucruri legate de cercetările pe care noi le-am făcut pe Capitală în toată această perioadă și unde apare un numitor comun reclamat de către bucureșteni: haosul. Cam asta se reclamă, iar haosul în administrația locală de foarte mulți ani are un nume, USR, pentru că sunt cei care au gestionat de ani buni mersul la Primăria Generală a Capitalei, sunt cei care au primit în mod covârșitor votul și încrederea bucureștenilor, dar, totodată, răspunsul bucureștenilor este acesta astăzi când vorbim - haos. Întruchiparea acestui haos este dată de Cătălin Drulă ca și candidat pe care îl are această formațiune politică la Primăria Generală. De fapt, toate celelalte lucruri pe care le-am văzut în aceste zile și în aceste săptămâni sunt tactici de campanie. Adevăratul dușman al bucureștenilor este Cătălin Drulă și este candidatul Cătălin Drulă și USR, pentru că eu cred și noi credem în continuare cu ei trebuie să ne luptăm și Daniel Băluță asta face prin ceea ce propune ca și proiect', a declarat Grindeanu, la Palatul Parlamentului.