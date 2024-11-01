Homepage » Actual

Drulă: Da, sunt adevăratul dușman al mafiilor care bagă bani grei în manipulări de campanie

| 02 dec, 18:26

Cătălin Drulă, susținut de USR în alegerile pentru Primăria Capitalei, îi răspunde președintelui PSD, Sorin Grindeanu, după ce acesta a afirmat, marți, că 'adevăratul dușman' al bucureștenilor ar fi candidatul Uniunii Salvați România.

 

Drulă se declară 'adevăratul dușman' al 'mafiilor care bagă bani grei în manipulări de campanie' și al speculanților imobiliari.
'Da, sunt adevăratul dușman al mafiilor care bagă bani grei în manipulări de campanie pentru candidați care vor vinde Bucureștiul la hectar. Sunt adevăratul dușman al speculanților imobiliari care construiesc blocuri în cimitire și bloc lângă bloc, fără trotuare, fără spații verzi, fără creșe. Sunt adevăratul dușman al 'famigliilor' care fac averi uriașe din autorizarea de proiecte imobiliare pentru clanuri și băieți conectați politic, cum e candidatul vostru, Daniel Băluță. Sunt adevăratul dușman al PSD-ului de rit vechi securistic reprezentat de Anca Alexandrescu. Consiliera arogantului Adrian Năstase, a eliberatorului de hoți și criminali Liviu Dragnea, a șpăgarului Sorin Oprescu, a mincinosului de Victor Ponta, candidata asta e trecutul vostru, Sorin Grindeanu! Asumați-o!', a scris Cătălin Drulă, marți, pe pagina sa de Facebook.
El a adăugat că este 'adevăratul dușman' al celor care speră să aibă primar pe cineva care 'închide ochii în timp ce se fură' în jurul său.
'Adevăratul dușman au fost, sunt și rămân mafiile PNL-PSD care au sugrumat orașul de 30 de ani. Orașul ăsta în care m-am născut, am copilărit și trăiesc are un potențial uriaș. Dar a fost furat ani de zile de pile și clienți politici. A fost lăsat pe mâna clanurilor, care au primit aprobare să construiască de la primarii voștri, așa cum s-a întâmplat în Sectorul 4 și în Sectorul 6. Da, clanuri, Sportivilor și Vasiloi, de ei vorbesc! Voi vreți să reveniți astăzi în forță. V-ați împărțit candidații între voi, poate-poate iese vreunul. Adevăratul pericol pentru București este întoarcerea acestor mafii la butoane. Cu mine știu că nu se poate', a transmis candidatul USR.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a susținut, marți, că 'adevăratul dușman' al bucureștenilor este candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă.
'În primul rând, aș vrea să vă spun câteva lucruri legate de cercetările pe care noi le-am făcut pe Capitală în toată această perioadă și unde apare un numitor comun reclamat de către bucureșteni: haosul. Cam asta se reclamă, iar haosul în administrația locală de foarte mulți ani are un nume, USR, pentru că sunt cei care au gestionat de ani buni mersul la Primăria Generală a Capitalei, sunt cei care au primit în mod covârșitor votul și încrederea bucureștenilor, dar, totodată, răspunsul bucureștenilor este acesta astăzi când vorbim - haos. Întruchiparea acestui haos este dată de Cătălin Drulă ca și candidat pe care îl are această formațiune politică la Primăria Generală. De fapt, toate celelalte lucruri pe care le-am văzut în aceste zile și în aceste săptămâni sunt tactici de campanie. Adevăratul dușman al bucureștenilor este Cătălin Drulă și este candidatul Cătălin Drulă și USR, pentru că eu cred și noi credem în continuare cu ei trebuie să ne luptăm și Daniel Băluță asta face prin ceea ce propune ca și proiect', a declarat Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Cătălin Drulă

Drulă: Da, sunt adevăratul dușman al mafiilor care bagă bani grei în manipulări de campanie

02 dec, 18:26
Citeşte mai departe
ana

Ana Ciceală nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: Nu pot să-i las pe oameni fără reprezentare

02 dec, 18:38
Citeşte mai departe
Petrișor Peiu

Peiu (AUR): Sprijinim moțiunea de cenzură anunțată de Ninel Peia; lucrăm pe text în această săptămână

02 dec, 18:35
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Noi detalii despre starea de sănătate a lui Brigitte Bardot. Ce se întâmplă cu celebra actriță

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Cătălin Drulă
Cătălin Drulă (USR): Regimul putinist - cea mai mare amenințare la adresa copiilor noștri, a libertății
Daniel Băluţă
Daniel Băluţă: Nu voi folosi Capitala ca pe o trambulină politică
grindeanu
Sorin Grindeanu: Sub conducerea lui Mark Rutte NATO își reafirmă forța și unitatea
Alexandru Rogobete
Rogobete: Voi trimite Corpul de control să investigheze cazul chirurgului care ar fi operat fără specializare ORL
Nazare
Nazare: Peste 10 miliarde de euro pentru România până la final de 2026
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Nicuşor Dan, marcat de inundațiile din Asia, dar nimic despre criza apei ce a lovit 100.000 de români din Prahova și Dâmbovița
h
VIDEO Ciprian Ciucu (PNL) și-a identificat principalul contracandidat în alegeri: „A crescut pe o campanie manipulativă!”
h
Impozitul care e o capcană fiscală: împinge firme românești în faliment
economica.net
feminis.ro
h
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Brigitte Bardot. Ce se întâmplă cu celebra actriță
h
O pensionară din Elveţia susţine că a fost jefuită de 100.000 de euro de un fals Brad Pitt
h
Danny Seagren, primul interpret al personajului Spider-Man într-un film live-action, a murit la vârsta de 81 de ani
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ