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Grindeanu: Îi aduc aminte domnului Bolojan că a votat acest Guvern; prin urmare, nu poate să fugă de răspundere

| 26 oct, 17:14

 

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a transmis luni președintelui PNL, Ilie Bolojan, că a votat Guvernul Luca Niculescu și, prin urmare, ''nu poate să fugă de răspundere''.

 

 

 

Grindeanu a fost întrebat cum răspunde afirmațiilor lui Bolojan potrivit căreia liderul PSD ar fi, de fapt, premierul de facto al noului Guvern.
''Eu sunt președintele Camerei Deputaților și sunt și președintele PSD, partidul care asigură susținerea politică în Parlament pentru Guvernul Niculescu. Dar prim-ministrul României este domnul Luca Niculescu și respect acest lucru. Sunt convins că vom avea o colaborare cât se poate de onestă, de transparentă, între PSD, partidul care susține direct această guvernare, și domnul Luca Niculescu. De altfel, PSD este singurul partid care și-a asumat această responsabilitate. Domnul Bolojan a stat șase luni lipit de scaun și n-a făcut decât să adâncească criza, după care s-a făcut un fel de speaker motivațional. Dar îi aduc aminte domnului Bolojan că a votat acest Guvern, să nu uite niciodată acest lucru. Prin urmare, nu poate să fugă de răspundere'', a spus Grindeanu la sediul central al PSD.
Grindeanu i-a recomandat președintelui PNL ''să lase un pic tonul mai jos'' și să adopte un ton mai constructiv în raport cu actuala guvernare.
''Repet, a votat acest Guvern. Dacă PNL nu vota acest Guvern, nu ar fi trecut de Parlament. Da, e normal, până la urmă ca președinte PSD să mă coordonez cu miniștrii PSD. Decizia, în schimb, este la prim-ministru, în mod evident, și acest lucru nu va fi schimbat și nu va fi contestat nici măcar o secundă'', a afirmat președintele PSD.

 

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